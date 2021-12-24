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27 ton sahte gübreyi piyasaya sürmeye çalıştılar

27 ton sahte gübreyi piyasaya sürmeye çalıştılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de jandarma ekipleri piyasaya sahte gübre süren şüphelilerin işletmesine yaptığı operasyonda 27 bin kilogram malzeme ele geçirdi.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de jandarma ekipleri piyasaya sahte gübre süren şüphelilerin işletmesine yaptığı operasyonda 27 bin kilogram malzeme ele geçirdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkezefendi ilçesinde piyasaya sahte gübre sürüldüğü bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler şüphelilerin yerini ve adreslerini tespit etti. Titiz çalışma yapan ekipler işletmeye yaptığı operasyonda 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Yapılan aramada 27 bin 250 kilogram sahte gübre ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında ise adli işlem başlatıldı. - DENİZLİ

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