27 Temmuz Salı TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
27 Temmuz Salı günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek? Baş Belası, Kefaret, Bozkır Aslanı Celaleddin, Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı, Kazara Aşk, Bir Zamanlar Kıbrıs, Aşk Mantık İntikam, Masterchef Türkiye, Baht Oyunu, Aşkın Tarifi, Kalp Yarası yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 27 Temmuz Salı TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı!
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? 27 Temmuz yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 27 Temmuz Salı TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!
TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?
27 TEMMUZ SALI TELEVİZYONDA NELER VAR?
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye 2021
13:00 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye 2021
20:00 Masterchef Türkiye 2021
FOX YAYIN AKIŞI
08.00 Çalar Saat
11.00 Şef Akademi Doğada
13.45 Aşk Mantık İntikam
16.30 Fulya ile Umudun Olsun
19.00 FOX Ana Haber
20.00 Aşk Mantık İntikam
22.45 Oluversin Gari
SHOW YAYIN AKIŞI
06:00 Kalp Atışı
08:30 Bu Sabah
11:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45Show Ana Haber
20:00Güldür Güldür Show
23:15 Şahsiyet
00:30 Kahraman Babam
STAR YAYIN AKIŞI
06:00 Geniş Aile
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Star Market
18:45 Star Haber
20:00 Ada Masalı
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 Gün Ortası
14:00 Kardeşim Benim 2
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Pi'nin Yaşamı
22:40 Şans Kapıyı Çalınca
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Yalan Dünya
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Baht Oyunu
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:20 Kalk Gidelim
10:55 Tozkoparan İskender
12:30 Gönül Dağı
15:55 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 "Son Şaka"
22:00 "Esaretin Bedeli"