27 Temmuz Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

27 Temmuz Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 27 Temmuz'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesintisi yaşandı mı? Bugün elektrik kesilecek mi?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 27 Temmuz Salı Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Temmuz Salı İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 4700355

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKCAN, ALİÇAVUŞ, ASLIHAN, AYTEN, BİLGİLİ, CENGİZ, DEMİRALP, EGENUR, ENİSE, ESENKAYA, FEHİME, GÖKMEN, GÜLTEKİN, GÜVERTE, HANZADE, HAVUZ, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, HİCAZ, KARTEPE, KAİME, KORKUT, KUZGUN, KÖKNAR, KÜLHAN, OLİMPİYAT, SAFFET, SELAMOĞLU, SUMAK, TANIK, TAŞKIRAN, TECELLİ, YAKINSU, YILDIRIM BEYAZIT, ÇAMLIBEL, İLKER sk/ İSLAMBEY mah BAŞEĞMEZ, BEHRAMŞAH, ERTUĞRUL, GÜNGÖRMÜŞ, KAVACIK, RAST, RİSALE, TEPEALTI, TRUVA, YAMANER, YASA, YAYLA DAĞI, YILDIRIM BEYAZIT, ZERAFET, ÇAYBAŞI, ÇOBAN sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 15. sk bölgelerinde 27/07/2021 02:00:00 - 27/07/2021 05:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4700334

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÜMBET, TURUNÇ sk bölgelerinde 27/07/2021 09:00:00 - 27/07/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...