27 Temmuz 2021 Haberleri
27 Temmuz 2021 Manşet Haberleri.
- Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı
- Londra'daki yurtlarda en az 700 çocuğun cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
- Bologna'nın Pelkas ısrarı sürüyor! F.Bahçe'nin kapısını yeni bir teklifle çaldılar
- Son Dakika: Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu
- Akşener'den ırkçı lider Kurz'a mülteci yanıtı! '3 milyar euro verelim siz alın' sözleri sosyal medyada kampanyaya dönüştü
- Kız arkadaşından ayrılıp ehliyetine de el konulan 20 yaşındaki genç kendini astı
- Galatasaray, Luyindama'nın takımdan ayrılması durumunda genç savunmacı David Zima için harekete geçecek
- Elazığ depreminde evi yıkılan adam, görmeye gittiği yeni evinin asansör boşluğuna düşerek öldü
- İstanbul'un göbeğindeki plajda ilginç anlar! Suriyeliler 'Allahu Ekber' diye bağırıp denizde eğlendiler
- Paris'teki ünlü kuyumcuya ikinci soygun şoku! 2 milyon euroluk mücevher çalındı
- Haaland, Chelsea'nin kendisi için gözden çıkardığı paraya inanamadı: Umarım sadece söylentidir
- Kardeşi için mevlit okutan Alişan, ağlayan annesini teselli etmek isterken gözyaşlarına boğuldu
- 6 aylık hamile Bengü, ikinci doz aşısını da yaptırdı
- Bakan Koca, 20 bine yaklaşan vaka sayılarına dikkati çekip aşı çağrısı yaptı: Bir haftada sonuç alırız
- Manchester United, Real Madrid'in yıldızı Raphael Varane'ı transfer etti
- Hayranları görünce endişelendi! Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu bir deri bir kemik kaldı
- Fox TV, Sofrada programının sunucusu Zuhal Topal ile yollarını ayırdı
- Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan'ın, mezar ziyaretine 'Artık kızım' dediği yeğeniyle gitmesi herkesi hüzne boğdu
- Beşiktaş hazırlık maçında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti
- DEVA Partisi Kurucusu ve Babacan'ın eski yardımcısı Abdurrahman Bilgiç siyaseti bıraktı
- İtalyan ekibi Cagliari, Galatasaray'ın satmaya çalıştığı Diagne'ye talip oldu
- Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı
- Demet Özdemir, turuncu bikinisiyle hayranlarını mest etti
- Valentin Rosier, Beşiktaş'ta! Fransız futbolcunun yarın gece İstanbul'da olması bekleniyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Angola ile ticaret hacmi hedefimiz ilk etapta 500 milyon dolara ulaşmak
- Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 19 bin 761 yeni vaka tespit edildi
- TFF Başkanı Nihat Özdemir tüm kapıları kapattı! Yabancı kuralı değişmeyecek
- PSV Teknik Direktörü Roger Schmidt: Fenerbahçe'yle görüşmedim, burada çok mutluyum
- Bilim Kurulu yarın toplanıyor! Gündemde aşılama yaşının 12'ye düşürülmesi var
- Akşener'den iş yerleri yıkılmak istenen esnafa destek: Öyle gürültü çıkaracağım ki duymayan kalmayacak
- Göztepe, eski Galatasaraylı futbolcu Maicon'u transfer etmek için harekete geçti
- Eyvah eyvah beklenenin tam tersi oldu! ABD'de maske kullanımı geri geliyor
- Tarla yolunda kahreden kaza! Ağabeyinin kullandığı kepçenin altında kalan 4 yaşındaki çocuk öldü
- Basın toplantısı sırasında telefonla görüşen gazeteci, Fatih Terim'i çıldırttı! Çok sert uyardı
- Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son hali görenleri şaşırtıyor
- Fatih Terim'den basın toplantısında büyük sürpriz! PSV maçında sahaya süreceği ilk 11'i söyledi
- Telefon tartışmasında kan döküldü! Cani koca, eşini bıçaklayarak öldürdü
- 'Mültecilerin su faturalarına 10 kat zam yapacağız' diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında suç duyurusu
- 'Korona hastalarına tarihi geçmiş ilaç verildi' iddialarını Türkiye İlaç Kurumu yalanladı
- Fatih Terim canlı yayında tek tek cevapladı! İşte Ghezzal, Gedson ve Morutan transferinde son durum
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.