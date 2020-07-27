27 Temmuz 2020 Pazartesi 31198 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
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27 Temmuz 2020 Pazartesi 31198 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 27 Temmuz günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 27 Temmuz 2020 ve 31198 sayılı Resmi Gazete...

27 Temmuz 2020 Pazartesi 31198 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
27.07.2020 08:01 | Son Güncelleme: 27.07.2020 08:05

27 Temmuz tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 104 sayfadan oluşan 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31198 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaz Okulu Yönetmeliği

–– Gümüşhane Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Lokman Hekim Üniversitesi İhale Yönetmeliği

–– Samsun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

Resmi Gazete tamamı...

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