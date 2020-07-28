27 Temmuz 2020 Haberleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

27 Temmuz 2020 Haberleri

27 Temmuz 2020 Manşet Haberleri.

27 Temmuz 2020 Haberleri
28.07.2020 00:15 | Son Güncelleme: 28.07.2020 00:19

Manşet

Haberler

Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak Magazin
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı Güncel
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının...
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi Dünya
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastalık belirtisi taşımayan her on bin kişiden 25'i virüsü taşıyor Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastalık belirtisi taşımayan her on bin kişiden 25'i virüsü taşıyor
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi Güncel
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı Dünya
Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, 'yasak aşk' iddiaları sonrası makam şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, "yasak aşk" iddiaları sonrası makam şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu
Diyabet hastalığı, koronavirüsten ölüm riskini 12 kat artırıyor
Diyabet hastalığı, koronavirüsten ölüm riskini 12 kat artırıyor
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki baba öldü, oğlu ağır yaralandı
Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki baba öldü, oğlu ağır yaralandı
Gaziantep'te mezarlık ziyaretlerine 3 günlük koronavirüs kısıtlaması getirildi
Gaziantep'te mezarlık ziyaretlerine 3 günlük koronavirüs kısıtlaması getirildi
Şeyma Subaşı, iş insanı Mehmet Germiyanlıgil'le yeni aşka yelken açtı
Şeyma Subaşı, iş insanı Mehmet Germiyanlıgil'le yeni aşka yelken açtı
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran sözler: Bir koronavirüs aşısı denemesinde daha son aşamaya geçilecek
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran sözler: Bir koronavirüs aşısı denemesinde daha son aşamaya geçilecek
Rusya'da gölde boğulmak üzere olan iki kişiyi, 30 kişilik insan zinciriyle kurtardılar! O anlar kamerada
Rusya'da gölde boğulmak üzere olan iki kişiyi, 30 kişilik insan zinciriyle kurtardılar! O anlar kamerada
Inter Miami, Falcao yazılı formaları satışa sundu! Taraftarlar, formalarla tesislere geldi
Inter Miami, Falcao yazılı formaları satışa sundu! Taraftarlar, formalarla tesislere geldi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Juventus üst üste 9. kez şampiyon oldu, Merih Demiral tarihe geçti
Juventus üst üste 9. kez şampiyon oldu, Merih Demiral tarihe geçti
Alkollü sürücünün çarptığı 8 yaşındaki Egehan, hayatını kaybetti
Alkollü sürücünün çarptığı 8 yaşındaki Egehan, hayatını kaybetti
Irak'ta koalisyon güçlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı düzenlendi
Irak'ta koalisyon güçlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı düzenlendi
Burak Yılmaz, Lille'den 1.75 milyon euro civarında maaş alacak
Burak Yılmaz, Lille'den 1.75 milyon euro civarında maaş alacak
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları 'Kedi gibi 9 canlısın' esprisi yapıyor
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları "Kedi gibi 9 canlısın" esprisi yapıyor
Bakırköy Belediyesi'ne 2004 yılından kalma borcundan dolayı haciz geldi
Bakırköy Belediyesi'ne 2004 yılından kalma borcundan dolayı haciz geldi
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Mensur Işık Özlem Zengin Vladimir Putin Mustafa Şentop
Magazin Hazal Kaya Demet Akbağ Huysuz Virjin Michael Jackson
Spor Caner Erkin Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bayram Instagram Başakşehir Türk Lirası
Şu an buradasınız: 27 Temmuz 2020 Haberleri - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 00:38:25. #1.15#
title