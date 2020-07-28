27 Temmuz 2020 Haberleri
27 Temmuz 2020 Manşet Haberleri.
28.07.2020 00:15 | Son Güncelleme: 28.07.2020 00:19
- Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, 'yasak aşk' iddiaları sonrası makam şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu
- Trump'tan dünyayı heyecanlandıran sözler: Bir koronavirüs aşısı denemesinde daha son aşamaya geçilecek
- Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den İstanbul depremi için kritik uyarı: Zaman daralıyor
- Gaziantep'te mezarlık ziyaretlerine 3 günlük koronavirüs kısıtlaması getirildi
- İspanya'da ikinci dalga endişesi giderek artıyor! 6 binden fazla yeni vaka tespit edildi
- Irak'ta koalisyon güçlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı düzenlendi
- İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatlerini üzerine çekti
- Kaza yapan sarhoş sürücünün savunması 'pes' dedirtti! Hem kaçtı hem de polisi suçladı
- Bakırköy Belediyesi'ne 2004 yılından kalma borcundan dolayı haciz geldi
- Diyabet hastalığı, koronavirüsten ölüm riskini 12 kat artırıyor
- Ordulu üreticiler, Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatlarından oldukça memnun
- Şeyma Subaşı, iş insanı Mehmet Germiyanlıgil'le yeni aşka yelken açtı
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda Azerbaycan-Ermenistan gerilimini konuştu
- Oyuncu Songül Öden, iş insanı Arman Bıçakçı ile dünyaevine girdi
- Adı Galatasaray'la anılan Hulk, Türkiye'den teklif aldığını doğruladı
- Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi
- Kastamonu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 'kısmi karantina' uygulanacak
- Cenaze dönüşü kazada ölen 3 kardeş, yan yana son yolculuklarına uğurlandı
- Galatasaray, 60 milyon lira değerinde sponsorluk anlaşmaları imzaladı
- Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı
- Ankara'daki plaza yangını kameralara böyle yansıdı
- Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti
- Takla atan araç, park halindeki 8 araca çarptı! 1 kişi ölümden saniyelerle kurtuldu
- Koronavirüse karşı dünyanın en büyük aşı denemesi başlıyor
- Altı iş yerinde peş peşe çıkan yangınların arkasından terör örgütü PKK/KCK çıktı
- Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı
- Son Dakika: 2020 yılı için fındık taban fiyatının kilosu 22,50 lira olarak belirlendi.
- Pınar Gültekin cinayetinde 'zanlıya keşif yaptırılsın' talebi: Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına aykırı
- Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
- Son Dakika: Erdoğan'dan vatandaşlara Kurban Bayramı çağrısı: Kesim yerlerinde yoğunluk olmaması için 2. ve 3. günleri tercih edin
- Alkollü sürücünün çarptığı 8 yaşındaki Egehan, hayatını kaybetti
- 'Katil' yazısını cinayet haberinin yer aldığı gazete sayfasıyla kapatmaya çalıştılar
- İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
- Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
- Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı
- Ev ve iş yerlerinin korkulu rüyası hırsız, polisten kaçamadı
- Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Bayramda il bazlı kısıtlama olacak mı?
- Burak Yılmaz, Lille'den 1.75 milyon euro civarında maaş alacak
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- Beşiktaş'ta Çarşı karıştı! Bir kafede kavga çıktı, sandalyeler havada uçuştu