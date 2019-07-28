27 Temmuz 2019 Haberleri
27 Temmuz 2019 Manşet Haberleri.
- Ekrem İmamoğlu 'minnet duyuyorum' deyip başarısının önünü açan ismi açıkladı
- Putin, denizaltı faciasında ölen 13 mürettebatın aileleri ile bir araya geldi
- İlk evliliklerde yaş farkı azalıyor
- Japonya'da 6.3 büyüklüğünde deprem
- Beşiktaş yardımcı antrenörü Orhan Ak'a taraftar tepkisi
- Trabzonspor-Parma maçında ilginç anlar! Seyirci futbolcunun peşinden koştu
- Haczedilip yediemine teslim edilen 40 bin tavuk telef oldu
- En büyük yatlardan biri olan 'Flying Fox', Bodrum'a demir attı
- Fatih Terim'den esprili transfer yanıtı
- Uçaktan tespit edilen kaçaklar yakalandı
- Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı
- Devlet Bahçeli'den güvenli bölge ve Fırat'ın doğusu mesajı
- Polis memurunun öldüğü şezlong kavgası, başkanları koltuğundan etti
- Suriyeliler için yapılan eylemde arbede çıktı: Gözaltılar var
- Çavuşoğlu'ndan Ezidilerin yeni ruhani lideri Beg'e tebrik mesajı
- Boşanmak isteyen karısını bıçaklayarak öldürdü
- Erdoğan, Malezya Başbakanı'na İstanbul'u havadan tanıttı
- Sahibi olduğu otelde, elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu
- Sayısal Loto çekildi! İşte Sayısal Loto sonuçları 27 Temmuz 2019 MPİ
- Mesut Özil'in 5 ay önce verdiği Kolasinac cevabı herkesi şaşırttı!
- Türkiye'nin gündemine oturan genç konuştu: Her insanın yapması gereken hareket
- Rize'de dehşete düşüren görüntü! Dövdü, bayılttı, elini kolunu sallayıp gitti
- Aşk Adası'nda oyuncak ayının yanında cinsel ilişkiye giren çifte tepki yağdı
- Merih Demiral'in menajerinden transfer açıklaması
- Marketin cirosu düşünce çalışanın hırsızlığı ortaya çıktı
- CHP'li vekil, 'Kazı Kazan' oyunu hakkındaki şüpheleri Meclis gündemine taşıdı
- Kıraathaneye polis baskını! Kumar oynarken suçüstü yakalandılar
- Hamile kediyi öldürten çocuklara sahip çıkan Haluk Levent'ten çarpıcı açıklama!
- İstanbul'da çift katlı özel halk otobüsü alev alev yandı
- İYİ Partili eski il başkanı Koca'dan kumpas iddialarına yanıt
- Trump'a seçimlerde destek veren model Elizabeth Pipko: Ölüm tehdidi alıyorum
- Ali Koç, Garry Rodrigues iddialarına son noktayı koydu
- Kimse Bilmez dizisine Sen Anlat Karadeniz'den sürpriz transfer!
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, saat satan Afrikalılardan yanıt: Ekmek parası için bu işi yapıyoruz
- Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 3 kardeş öldü, baba ağır yaralandı
- Ali Koç'tan sert açıklama: Ayağınızı denk alın
- Beşiktaş, Douglas transferini resmen açıkladı
- Ali Koç müjdeyi verdi: 4 transfer daha olacak
- CHP'nin 7 ilkesinin yer aldığı çerçevenin ilki Ekrem İmamoğlu'na
- Şehidin kız kardeşinin sözleri yürekleri dağladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, saat satan Afrikalılardan yanıt: Ekmek parası için bu işi yapıyoruz
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