27 suç kaydı bulunan uyuşturucu satıcısı yakalandı
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27 suç kaydı bulunan uyuşturucu satıcısı yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 27 adet suç kaydı bulunan uyuşturucu satıcısı yakalandı.

15.01.2020 23:25 | Son Güncelleme: 15.01.2020 23:30
27 suç kaydı bulunan uyuşturucu satıcısı yakalandı

'nın ilçesinde 27 adet suç kaydı bulunan uyuşturucu satıcısı yakalandı.


Sakarya İl Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek ilçede bulunan Çadırlar bölgesinde operasyon düzenledi. Uyuşturucu sattığı iddia edilen 28 yaşındaki S.T. isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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