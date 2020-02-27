27 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

27.02.2020 01:00 | Son Güncelleme: 27.02.2020 01:00

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Şubat Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

27 ŞUBAT'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah AKIN, AYNALI KAVAK, HACI ŞABAN MEKTEBİ, HARAP ÇEŞME, HASKÖY CAMİİ, ODUNCU, OKMEYDANI, TOYGAR, ÇAKIRGÖZ, ÇEKİRDEKÇİ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368036)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah TAŞKIZAK TERSANESİ sk/ KADIMEHMET EFENDİ mah AKİDE, ARAPLIK, BAHRİYE HASTANESİ ARKA, DONANMA, EMİN ÇEŞMESİ, HASKÖY ARALIĞI, HASTANE ARKASI ARALIĞI, KASIMPATI, MESCİT, PİYADE, YELPAZE, YELPAZE ARALIĞI, YENİ, YENİ ÇEŞME, İBADULLAH sk/ KULAKSIZ mah DONANMA, DOĞRAMACI KEMAL, DUT DİBİ, DUT DİBİ ARALIĞI, EMİN ÇEŞMESİ, EMİN ÇEŞMESİ ARALIĞI, HALİL EFENDİ ÇIKMAZI, KASIMPAŞA KABRİSTANI, NİSA MEKTEBİ, OKÇU YÜCEL, SEFERİKOZ, SEYİD ALİ MESCİDİ, YENİ DERE, ZİNDAN ARKASI, İBADULLAH, İBADULLAH CAMİİ sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368042)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah HASAN ÖNEL sk/ YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-683, G-693, G-714, G-740, G-742, G-754, G-755, G-756, G-813, G-814, G-815, G-816, G-842, G-847, G-867, G-877, G-880, G-883, G-894, G-900, G-904, G-908, G-924 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368140)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah BÜYÜKŞEKERCİ, DIŞBUDAK, GÖZLÜKÇÜ, HAFIZ ALİ, KARAKAŞ, MUVAKKİT, MÜVERRİH SADETTİN, SANDALCI MECİT, TAŞBASAMAK sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368218)