27 Şubat Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
27 Şubat Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 27 Şubat Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
27 ŞUBAT PERŞEMBE İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-27 09:13:12.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.2.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Çırçır Mah,Alibeyköy Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-27 09:08:35.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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