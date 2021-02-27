27 Şubat koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 125 bin 716 koronavirüs testi yapıldı, 9 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi de hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 125 bin 716 koronavirüs testi yapıldı, 9 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi de hayatını kaybetti.

Böylece ilk vakanın tespit edildiği 10 Mart 2020'den bu yana resmi olarak açıklanan toplam vaka sayısı 2 milyon 693 bin 164'e, can kaybı da 28 bin 503'e yükseldi.

Aşılanan kişi sayısı ise 8 milyon 500 bini aştı. Bunların 1 milyon 670 binden fazlasına 2. doz aşı uygulandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cuma günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada bir önceki haftaya göre vaka sayısı 100.000 nüfusta en çok azalan illerin, Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay olduğunu duyurdu ve en çok artış olan illeri ise Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu olarak sıraladı.

Bakan Koca, "Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor" uyarısı yaptı.

Hafta içindeki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısında da konuşan Bakan Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarının arttığını, mutasyonun etkili olduğunu belirterek, "bulaşıcılığın arttığını çok rahat söyleyebiliriz" dedi.

Salgın yönetiminde "yerinde karar dönemine geçileceğini" belirten Koca, bundan böyle "salgının sosyal hayata etkileriyle mücadeleye de odaklanılacağını" kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme adımları için titizlikle çalıştıklarını, 1 Mart itibariyle aşamalı bir sürecin başlayacağını açıkladı.

Normalleşme ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da normalleşme takvimiyle ilgili yeni kararların Pazartesi günü Kabine toplantısından sonra açıklanacağını söyledi.

Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulu çalışmaları Pazartesi kabinenin önüne gelecek. Biz de müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi illerde, ne durumda olduğuna ilişkin Sağlık Bakanı'mız sunumunu yapacak. Lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, ne gibi adımlar atarız, otellere varıncaya kadar Pazartesi günü kabine toplantısında karar alacağız" dedi.

Bakan Koca, daha önceki açıklamasında normalleşme takviminin nasıl uygulanacağı ve illerin risk durumuna göre nasıl sınıflandırılacağı hakkında detayları paylaşmıştı.

Buna göre iller vaka sayılarının nüfuslarına oranı doğrultusunda "düşük riskli", "orta riskli", "yüksek riskli" ve "çok yüksek riskli" olarak sınıflandırılacak.

Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek.

Her il kendi durumunu görerek tedbirleri değerlendirecek ve o ilde yaşayanların kısıtlamalar hakkında önceden bilgilendirilmesi sağlanacak.

Belirlenen risk kategorilerinde hangi normalleşme adımlarının atılacağı ve tedbirlerin hangilerinin ne düzeyde kaldırılacağı henüz netleşmiş değil.

Ancak illerin bulundukları bölgedeki durum da bazı tedbirlerin devam etmesini gerektirebilir.

Örneğin, bir ilde salgın çok yüksek düzeyde fakat çevresindeki illerde vaka sayıları çok düşük ise, riskli şehre giriş ve çıkışlarla ilgili seyahat kısıtlamaları düşünülebilecek.

Türkiye'de vaka sayılarında artış görülmesinin ardından Kasım ayında yeni kısıtlayıcı önlemler devreye sokuldu.

Şu anda geçerli olan önlemler kapsamında, hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Ayrıca hafta sonu için de sokağa çıkma kısıtlaması yürürlükte. Bazı iş kolları ve sağlık sorunları istisna olmakla birlikte Cuma akşamları 21.00'de başlayan yasak, pazartesi sabahları 05.00'e kadar geçerli. Vatandaşlar aynı zamanda 10.00-17.00 saatleri arasında evlerine en yakın market ve eczanelere gidebiliyor.

Okullarda uzaktan eğitimin ilk dönemi 22 Ocak'ta sona erdi. Yarıyıl tatili de ara tatilin eklenmesiyle üç haftaya uzatıldı.

Okullarda ikinci yarıyıl 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Türkiye genelinde ev dışında maske takma zorunluğu da devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, meskenler hariç kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar da dahil tüm alanlarda maske takmak zorunlu.

Türkiye'de ilk vakanın tespit edilmesinin ardından Mart ayı itibarıyla kısıtlamalar yürürlüğe sokulmuştu. 1 Haziran itibarıyla seyahat kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasakları sona erdirilmiş, Temmuz ayında da sinema, tiyatro ve düğün salonları yeniden faaliyete geçmişti.

Koronavirüsün mutasyona uğramış yeni varyantının yoğun olarak görüldüğü İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'yla uçuşlar da yaklaşık bir ay önce geçici süreyle durdurulmuş; ardından Hollanda ile seferler yeniden başlamıştı.

Uçuşların durdurulduğu ülkelere 22 Ocak'ta Brezilya da eklendi.