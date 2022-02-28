27 Şubat 2022 Haberleri
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27 Şubat 2022 Manşet Haberleri.
- 6 muhalefet partisinden 28 Şubat'taki toplantı öncesi aynı anda ortak paylaşım
- İngiltere'de çılgın maç! Liverpool-Chelsea finali tam 21 gole sahne oldu
- AB'den Ukrayna'ya 500 milyon avro değerinde askeri yardım
- Son Dakika: Ukrayna, savaşın acı bilançosunu açıkladı: 14'ü çocuk 352 sivil öldü, 1684 kişi de yaralandı
- Galatasaray ve Rizespor çay üzerinden birbirine girdi! Paylaşımlar peş peşe geliyor
- Kiev Belediye Başkanı Klitschko'dan tedirgin eden açıklama: Sivillerin tahliyesi imkansız hale geldi
- Ekrem İmamoğlu, İtalya'da belediye başkanlarına Kur'an-ı Kerim okudu
- FIFA'dan tarihi yaptırım! Rusya Milli Takımı'nın adı değişti, bayrağı ve milli marşı yasaklandı
- Akkuyu Nükleer Santrali işçilerini taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 21 yaralı
- Gedson Fernandes, eski takım arkadaşlarından cevap bekliyor! Maç sonu olay paylaşım
- Beşiktaş'ın yıldızından tepki çeken Galatasaray paylaşımı! Apar topar silmek zorunda kaldı
- Nefes kesen maç! İki kez geriye düşen Galatasaray, Rizespor'u devirmesini bildi
- Ukrayna-Rusya arasındaki müzakereyle ilgili yeni gelişme: Birkaç saat içerisinde başlayabilir
- Takım arkadaşlarının Rusya tepkisine katılmayı reddetti! Türk futbolcuya tepki yağıyor
- İmamoğlu'ndan 'Aday gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?' sorusuna yanıt
- Beyaz Saray ve NATO'dan Rusya'nın caydırıcı kuvvetler kararına tepki
- Son Dakika: Rusya'ya yaptırımlar genişliyor! Alınan kararlar Avrupa Birliği tarihinde bir ilk olacak
- Son Dakika: Türkiye'de 27 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 49 bin 792 yeni vaka tespit edildi
- Rusya-Ukrayna arasında müzakere masasının kurulmasıyla ilgili Zelenski'den ilk yorum: Sonuç vereceğine inanmıyorum ama deneyelim
- Kimse kaleye vurmasını beklemiyordu! Gedson Fernandes'ten Galatasaray'a yılın golü
- Ukrayna üretimi dünyanın en büyük kargo uçağı Mriya, Ruslar tarafından bombalandı
- Canlı yayında korku dolu anlar! Türk öğrenci, evinde röportaj verirken patlama yaşandı
- Alanya ve Hatay'da gol yağmuru! Süper Lig'de 16.00 seansı baş döndürdü
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- İzmir'den korkunç haber! Apartmanda çıkan yangında 2 genç hayatını kaybetti
- Gole sevinmedi, kadro dışı kaldı! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu ezeli rakibe gidiyor
- Türkiye, Avrupa Konseyi'nde Rusya'yla ilgili neden çekimser oy verdi? Bakan Çavuşoğlu sebebini açıkladı
- Türk SİHA'ları Rus konvoyunu yerle bir etti! Ukrayna'dan içi imalı dolu paylaşım geldi: 34 Türk askerinin intikamı alındı
- Fransa'dan tarihi Rusya çağrısı! Herkes FIFA'nın vereceği son karara kilitlendi
- Doğum günü paylaşımı yapan Seray Sever, üzücü haberi verdi! Sevenlerinden babası için dua istedi
- Fenerbahçe'yi bin pişman etti! Muhammed'in akılalmaz performansı Süper Lig'de dengeleri değiştirdi
- Ukrayna ordusundan kararlı direniş! Rus güçlerinin kayıpları tahminlerin çok ötesinde
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- Fatih Terim yayına bağlandı, yorumcu dostu bombayı patlattı: Hocama baba bir teklif var
- Son Dakika: Rus basının 'Zelenski müzakere teklifini kabul etti' iddiası boşa çıktı, Ukrayna cephesinden Haberler.com'a özel açıklama
- Savaşın kaderini değiştiren Türk! Ukrayna 'Selamınızı aldık' diyerek taktiği Rusya'ya karşı kullanmaya başladı
- Putin'e ağır fatura! Rusya, bir dev organizasyonu daha kaptırıyor
- Haberler.com'da dün konuşuldu! Prof. Dr. Gürson, müzakerelerin İstanbul'da yapılmasının önündeki engeli söyledi
- Ukrayna Irpin'i bırakmadı! Halk Rus askerlerini molotof kokteylleriyle yaktı
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