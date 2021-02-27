27 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
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27 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

27.02.2021 06:42 | Son Güncelleme: 27.02.2021 06:46
27 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

27 Şubat 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 500 Great Goals Show

00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

01:00 Maç Saati

01:00 UEFA Avrupa Ligi

02:30 Maç Saati

02:45 Süper Lig

03:45 Maç Saati

04:15 Maç Saati

04:30 Sanal Direktör

05:15 Süper Lig

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:00 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

06:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 Süper Lig Haftanın Golleri

08:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 UEFA Avrupa Ligi

10:45 Sanal Direktör

11:00 Süper Lig Kısa Özet

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

11:30 Belgesel: Başakşehir Tarihini Sen Yaz

11:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

12:00 Maç Saati

12:30 Süper Lig

13:30 Karagümrük - A. Alanyaspor

13:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

14:00 Sanal Direktör

14:00 Maç Saati

14:15 Süper Lig

14:30 Karagümrük - A. Alanyaspor

15:00 Süper Lig

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 İH Konyaspor - Gaziantep FK

16:00 FTA Antalyaspor - M. Başakşehir

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Süper Lig

17:00 İH Konyaspor - Gaziantep FK

17:00 beIN Teknik

17:00 FTA Antalyaspor - M. Başakşehir

17:45 Devre Arası

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

19:00 Beşiktaş - Y. Denizlispor

19:00 Süper Lig Maç Önü

19:00 Galatasaray - BB Erzurumspor

19:45 Süper Lig

20:00 Beşiktaş - Y. Denizlispor

20:00 Galatasaray - BB Erzurumspor

20:45 Devre Arası

21:00 Süper Lig Maç Sonu

21:00 Süper Lig

22:00 Süper Lig Maç Sonu

23:00 Belgesel: Başakşehir Tarihini Sen Yaz

23:30 Gamer

Kaynak: InterSinema.com

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