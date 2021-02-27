27 Şubat 2021 Atv Yayın Akışı
27 Şubat 2021 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
00:20 Kardeşlerim
01:35 Kardeşlerim
03:20 Kırgın Çiçekler
04:00 Bir Zamanlar Çukurova
05:20 Bir Zamanlar Çukurova
07:00 Kahvaltı Haberleri
07:30 atv’de Hafta Sonu
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
10:00 Kardeşlerim
13:00 Gün Ortası
13:30 Sihirli Kızlar
13:30 Kuruluş Osman
14:00 Beni Bırakma
15:30 Kardeşlerim
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Akıncı
20:00 Kardeşlerim
23:50 Kardeşlerim
Kaynak: InterSinema.com