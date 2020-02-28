27 Şubat 2020 Haberleri
27 Şubat 2020 Manşet Haberleri.
28.02.2020 00:18 | Son Güncelleme: 28.02.2020 00:18
- Son Dakika: İdlib'den kara haber: 9 askerimiz şehit oldu
- İdlib operasyonundan yeni görüntü! Rejim unsurları böyle imha edildi
- Medipol Başakşehir, Sporting Lizbon'u ezdi geçti!
- Son dakika: İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim askeri etkisiz hale getirildi
- Ekrem İmamoğlu, Vefa Salman'ın görevden alınmasına tepki gösterdi: Hukuki değil siyasi bir karardır
- İdlib'deki gelişmeler sonrası Ankara'da Erdoğan başkanlığında acil güvenlik toplantısı yapıldı
- ABD, Almanya, Fransa ve İsveç'te 90 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
- Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
- Çıldır Aktaş Sınır Kapısı, koronavirüsü vakasının artması nedeniyle geçişlere kapatıldı
- Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
- İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İdlib açıklaması: Zaman doluyor, artık planlarımızı devreye sokacağız
- Kritik gollerin adamı Skrtel, yine ağları havalandırdı
- CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
- Görevden uzaklaştırılan Vefa Salman'dan ilk açıklama: İddialar doğru değil
- Fenerbahçe'de soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı!
- Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
- 'TSK, İdlib'de Rus uçaklarına ateş etti' iddiası yalanlandı
- FIFA'dan kiralık oyuncu transferine kısıtlama
- Sörloth'un satın aldığı villa görenleri büyüledi
- Türkiye'deki ilk koronavirüs anketinin sonuçları yayınlandı
- UEFA Avrupa Ligi'nin en tecrübelisi Mehmet Topal
- Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor
- Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması yapıldı
- Ünlü Rus sunucu Vladimir Solovyov, eski Ukraynalı vekil Kovtunenko'yu programından kovdu
- AB, Doğu Akdeniz'deki çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye yaptırımları genişletti
- MHP lideri Bahçeli'den İdlib açıklaması: Zalime karşı mazlumun safındayız
- Yaşlı adam cinsel organı, boğazı ve bileklerindeki kesiklerle ölü bulundu
- Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor
- Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasına ilk tepki: Kararı asla kabul etmiyoruz
- Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını reddetti
- PFDK, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin cezalarını açıkladı
- Metro istasyonundaki sapığın ifadesi ortaya çıktı: Bir anlık gafletle cinsel organımı çıkardım
- İran'ın 23 eyaletinde koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan futbolculara: Kafanızı öne eğmeyin
- Son dakika: Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevden alındı
- Marmaris açıkları 4.7'lik depremle sallandı
- DSÖ'den hızla yayılan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Her ülke hazırlanmalı
- Prof. Dr. Asuman Birinci'den koronavirüs uyarısı: Panik havasına yer vermeyin
- İtalya'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
- Zonguldak'ta koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan tır şoförlerinin sonuçları negatif çıktı