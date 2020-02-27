27 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

27.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 27.02.2020 06:45

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Maç Saati

01:00 Maç Sonu

02:00 Maç Saati

03:00 beIN Manşet

03:45 Maç Saati

05:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

05:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Süper Lig Haftanın Golleri

08:45 Maç Saati

09:00 Maç Sonu

10:00 Özel Röportaj

10:30 Türkiye'de Haftanın Golleri

10:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

11:00 Maç Sonu

11:00 Futbolun Şehirleri

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

15:30 Özel Röportaj

16:00 Maç Sonu

17:00 Özel Röportaj

17:30 Taraftar

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:30 Maç Önü

20:45 Başakşehir - Sporting

20:45 Süper Lig Kısa Özet

21:00 Özel Röportaj

21:00 beIN Manşet

21:40 UEFA Avrupa Ligi

21:55 Başakşehir - Sporting

22:00 Süper Lig Maç Özetleri

22:00 Maç Önü

22:25 Maç Sonu

23:00 Taraftar

23:00 Real Madrid - Manchester City

23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi

Kaynak: InterSinema.com