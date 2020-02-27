27 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
27 Şubat 2020 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
01:00 Maç Saati
01:00 Maç Sonu
02:00 Maç Saati
03:00 beIN Manşet
03:45 Maç Saati
05:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
05:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
06:00 beIN Manşet
07:00 Maç Saati
08:45 Süper Lig Haftanın Golleri
08:45 Maç Saati
09:00 Maç Sonu
10:00 Özel Röportaj
10:30 Türkiye'de Haftanın Golleri
10:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
11:00 Maç Sonu
11:00 Futbolun Şehirleri
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
15:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
15:30 Özel Röportaj
16:00 Maç Sonu
17:00 Özel Röportaj
17:30 Taraftar
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Saati
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:30 Maç Önü
20:45 Başakşehir - Sporting
20:45 Süper Lig Kısa Özet
21:00 Özel Röportaj
21:00 beIN Manşet
21:40 UEFA Avrupa Ligi
21:55 Başakşehir - Sporting
22:00 Süper Lig Maç Özetleri
22:00 Maç Önü
22:25 Maç Sonu
23:00 Taraftar
23:00 Real Madrid - Manchester City
23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi
Kaynak: InterSinema.com