27. Saraybosna Film Festivali'nin onur ödülü Alman yönetmen Wim Wenders'e verilecek
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27. Saraybosna Film Festivali'nin onur ödülü Alman yönetmen Wim Wenders'e verilecek

08.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:35
27. Saraybosna Film Festivali'nin onur ödülü Alman yönetmen Wim Wenders'e verilecek

Bosna Hersek'te bu yıl 27'ncisi düzenlenecek Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) onur ödülünün sahibi Alman yönetmen Wim Wenders olacak.

Bosna Hersek'te bu yıl 27'ncisi düzenlenecek Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) onur ödülünün sahibi Alman yönetmen Wim Wenders olacak.

SFF'den yapılan açıklamada, 13-20 Ağustos'ta düzenlenecek festivalde "Saraybosna'nın Kalbi" onur ödülünün sinemaya yaptığı katkılar dolayısıyla 75 yaşındaki ünlü yönetmen Wenders'e verileceği duyuruldu.

Bu yılki festivalde Wenders'in 2000'de çektiği ve Berlin Film Festivali'nde "Gümüş Ayı" kazanmış "The Million Dollar Otel" filmi için özel bir gösterim de yapılacağı kaydedilirken, 9 yıl aradan sonra yeniden Saraybosna'ya gelecek Alman yönetmenin "MasterClass" eğitimi de vereceği bildirildi.

SFF Direktörü Mirsad Purivatra, dünya sinemasının önemli isimlerinden birini daha ağırlayacak olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek "İnanılmaz bir yönetmen ve aynı zamanda fotoğraf sanatçısı olan Wenders, görsel sanatlardaki kabiliyetiyle seyirciye her zaman unutulmaz hikaye ve duygular yaşatmıştır." ifadelerini kullandı.

Alman dansçı Pina Bausch için çekilmiş üç boyutlu müzikal yapım "Pina" ile 2011'de Oscar'a da aday gösterilen Wenders, aynı yıl katıldığı SFF'de genç yeteneklerle bir araya gelerek tecr???????übelerini paylaşmıştı.

Bosna'daki savaşın (1992-1995) izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenmeye başlayan festival, geride bıraktığı yıllar içinde dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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