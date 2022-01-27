27 Ocak Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL (Haberler.com) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Ocak Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

AVCILAR

NO: 10101296

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KANARYA, MEKTEP, ORHAN GAZİ, İSTİKLAL sk/ ÜNİVERSİTE mah CAMİ, KANARYA, KARADUT, LALE, MAHİR, MAREŞAL, MEKTEP, URAN, İSTİKLAL sk// ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah ORKİDE sk bölgelerinde 27/01/2022 09:00:00 - 27/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 9747682

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BONCUK, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ERGEN, MEŞRUTİYET, ORD.PROF.DR.ALİ FUAT BAŞGİL, PİRİNÇ, SAFA, SANAYİ, SOFU, SULUKUYU, ULUBAŞ, ÇAKIL sk bölgelerinde 27/01/2022 09:30:00 - 27/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 10185903

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1814., 1822., MASLAK, PAZAR sk/ GÖZTEPE mah 2313., 2317., 2318., 2319., 2320., 2321., 2322., 2323., 2324., 2325., 2326., 2327., 2332., 2333., 2335., MASLAK sk bölgelerinde 27/01/2022 00:00:00 - 27/01/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 10185904

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1808., 1809., 1811., 1814., 1822., 1823., 1824., 1825., 1826., 1827., MASLAK, PAZAR sk bölgelerinde 27/01/2022 03:00:00 - 27/01/2022 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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