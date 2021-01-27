27 Ocak Çarşamba kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 27 Ocak Çarşamba kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 27 Ocak Çarşamba kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
27 OCAK ÇARŞAMBA KANALLARIN YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
04:45 Küçük Ağa
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:45 Göz
STAR TV YAYIN AKIŞI
05:00 Geniş Aile
07:00 Mesut Yar İle Bugün
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Sol Yanım
FOX YAYIN AKIŞI
06:00 İnadına Aşk
08:00 İsmail Küçükkaya İle...
13:00 Bay Yanlış
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle...
20:00 Yaparsın Aşkım
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Çocuktan Al Haberi
07:30 Yeni Gelin
09:45 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı
12:30 Adını Feriha Koydum
15:15 Didem Arslan Yılmazla VazgeçmeLife
18:45 Show Ana Haber
20:00 Düğüm Salonu
22:15 Sen Kiminle Dans Ediyorsun
ATV YAYIN AKIŞI
05:15 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Kahvaltı Haberleri
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'daLife Style
19:00 Atv Ana Haber Bülteni
20:00 Kuruluş Osman
TRT YAYIN AKIŞI
05:55 Seksenler
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr. yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
TV8 YAYIN AKIŞI
04:30 Survıvor Panorama
06:00O ynat Bakalım
07:158'de SağlıkLife Style
08:30 Oynat Bakalım
09:45 Doğduğun Ev Kaderindir
12:45 Survıvor Panorama
14:45 Süper 1 Takım
15:00 Doya Doya Moda
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir