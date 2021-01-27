27 Ocak Çarşamba kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
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27 Ocak Çarşamba kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

27.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:36
27 Ocak Çarşamba kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 27 Ocak Çarşamba kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 27 Ocak Çarşamba kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.

27 OCAK ÇARŞAMBA KANALLARIN YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

04:45 Küçük Ağa

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:45 Göz

STAR TV YAYIN AKIŞI

05:00 Geniş Aile

07:00 Mesut Yar İle Bugün

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Sol Yanım

FOX YAYIN AKIŞI

06:00 İnadına Aşk

08:00 İsmail Küçükkaya İle...

13:00 Bay Yanlış

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli İle...

20:00 Yaparsın Aşkım

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Çocuktan Al Haberi

07:30 Yeni Gelin

09:45 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı

12:30 Adını Feriha Koydum

15:15 Didem Arslan Yılmazla VazgeçmeLife

18:45 Show Ana Haber

20:00 Düğüm Salonu

22:15 Sen Kiminle Dans Ediyorsun

ATV YAYIN AKIŞI

05:15 Bir Zamanlar Çukurova

08:00 Kahvaltı Haberleri

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'daLife Style

19:00 Atv Ana Haber Bülteni

20:00 Kuruluş Osman

TRT YAYIN AKIŞI

05:55 Seksenler

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr. yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

TV8 YAYIN AKIŞI

04:30 Survıvor Panorama

06:00O ynat Bakalım

07:158'de SağlıkLife Style

08:30 Oynat Bakalım

09:45 Doğduğun Ev Kaderindir

12:45 Survıvor Panorama

14:45 Süper 1 Takım

15:00 Doya Doya Moda

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

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