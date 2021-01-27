27 Ocak Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

27 Ocak Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 27 Ocak'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Ocak Çarşamba Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Ocak Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 2969724

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah BEHİCE, ERENLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KEBAN, TALEBE sk/ ÇİLİNGİR mah ALAZ, ANIT, BEŞER, DERMAN, DEĞER, DURUÇAY, EBABİL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ESNA, GAYE, GEZGİN, GÖRGÜLÜ, GÖRKEM, GÜRLÜKDERE, KAFKAS, KAVAKLIDERE, KOCA SİNAN, KOCA ÇINAR, KÖKLÜCE, MAVİSU, MERAM, MİNELİ, MİSVAK, NURMELEK, ORKUN, SABAH, SEMRA, SÖNMEZ, SÜNDÜS, TALEBE, TEPEKÖY, TURAN, TÜRKBEYİ, USTA, UZUN, YENİ ÇİFTLİK, YENİÇAĞ, YERDEMİR, ZORBEY, ÇİLİNGİR CAMİİ, ÇİLİNGİR-SAZLIBOSNA, ÇİÇEKÇİ, ÜLKER, ŞEYDAGÜL sk bölgelerinde 27/01/2021 01:00:00 - 27/01/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...