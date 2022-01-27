27 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

02:35 Spor Toto 1. Lig Özetler

03:00 Futbol Aklı

05:00 Aktüel Futbol Transfer

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Efsanelerin İzinde

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Goller

09:25 Spor Toto 1. Lig Goller

09:35 İngiltere Premier Lig Goller

09:45 İtalya Serie A Goller

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:25 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:35 Spor Toto Süper Lig Panorama

15:50 Spor Atlası

16:00 Gündem Futbol Transfer

17:50 İngiltere Premier Lig Goller

18:00 Spor Merkezi

19:50 Spor Toto Süper Lig Goller

20:00 Spor Akşamı

21:00 Başlama Vuruşu

23:00 Taktik Analiz

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