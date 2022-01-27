27 Ocak 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

02:30 Transfer

07:00 Gamer

08:00 Maç Saati

09:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:00 Taraftar

11:00 Futbolun Şehirleri

12:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

16:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

19:45 Süper Lig Haftanın Golleri

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