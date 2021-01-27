27 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı
27 Ocak 2021 Çarşamba günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:05 Nordic Combined
00:30 Kayakla Atlama
01:00 Nordic Combined
01:15 Kayakla Atlama
02:00 Kayaklı Koşu
03:30 Kayaklı Koşu
03:30 Alp Disiplini
04:00 Alp Disiplini
04:15 Kayaklı Koşu
05:00 Snooker
07:00 Alp Disiplini
08:15 Alp Disiplini
08:15 Biatlon
09:15 Biatlon
09:30 Alp Disiplini
10:30 Olimpiyat Oyunları
10:30 Nordic Combined
11:00 Nordic Combined
11:00 Bisiklet
11:30 Snooker
11:35 Alp Disiplini
12:20 Alp Disiplini
12:25 Snooker
13:30 Kayakla Atlama
14:30 Alp Disiplini
15:20 Alp Disiplini
15:30 Kayakla Atlama
16:15 Kayakla Atlama
16:30 Biatlon
16:55 Snooker
17:00 Biatlon
17:45 Alp Disiplini
18:45 Alp Disiplini
19:35 Alp Disiplini
20:00 Alp Disiplini
20:45 Kayakla Atlama
21:05 Snooker
21:25 Haberler
21:35 Alp Disiplini
22:05 Alp Disiplini
23:45 Haberler
23:50 Alp Disiplini
Kaynak: InterSinema.com