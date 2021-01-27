27 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
27 Ocak 2021 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 500 Great Goals Show
00:00 Süper Lig Maç Özetleri
00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
01:00 Maç Saati
02:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig Kısa Özet
03:45 Maç Saati
04:30 beIN Teknik
04:45 Süper Lig Maç Özetleri
05:30 İtalya'dan Futbol
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
05:30 Fransa'dan Futbol
06:15 Maç Saati
07:00 Maç Saati
08:00 Maç Saati
08:45 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:45 Süper Lig Kısa Özet
10:45 Süper Lig Maç Özetleri
11:00 beIN Manşet
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 1. Lig
12:00 Maç Saati
13:45 Süper Lig Maç Özetleri
14:00 beIN Manşet
14:00 Maç Saati
15:00 Gamer
15:00 beIN Teknik
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Maç Saati
17:00 beIN Teknik
17:45 Süper Lig Maç Özetleri
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
19:00 Maç Saati
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
20:45 Süper Lig Haftanın Golleri
21:00 Fransa'dan Futbol
21:00 beIN Manşet
21:00 İtalya'dan Futbol
22:30 Serie A Full Impact
22:30 This is Paris
23:00 beIN Teknik
23:00 Gamer
Kaynak: InterSinema.com