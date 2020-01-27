27 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı

27.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 27.01.2020 06:45

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:15 Şehrin Adamı

02:50 Çok Gezenti

04:00 Rehber

05:10 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

06:00 Annem

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Çocuklar Duymasın

10:30 Yaprak Dökümü

14:00 Derya Baykal'la Gülümse

16:00 Sağlıkla Gülümse

17:00 Annem

19:00 Kelime Oyunu

21:00 Yalan Dünya

23:30 Kanıt

Kaynak: InterSinema.com