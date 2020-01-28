27 Ocak 2020 Haberleri
27 Ocak 2020 Manşet Haberleri.
28.01.2020 00:18 | Son Güncelleme: 28.01.2020 00:18
- Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Çinli turistler temiz çıktı
- Beşiktaş'tan son dakika kural hatası açıklaması!
- Afganistan'da düşen uçağın ABD ordusuna ait olduğu doğrulandı
- Kongre'deki demokratlardan Trump'ın seyahat yasağına karşı hamle geldi
- Jelena Karleusa-Dusko Tosic evliliği bitiyor!
- AFAD ekipleri zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Mustafa Emir'in kurtarılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in çirkin girişimleri var, gereği neyse yapacağız
- Enkaz altındaki çifti kurtaran Suriyeli Mahmud ve ailesine vatandaşlık verilecek
- Son Dakika: Lider Sivasspor, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı
- Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: Kesin koronavirüsü tanısı olan bir hastamız yok
- Taksiciler, turizm şirketi aracının önünü kesip evrak kontrolü yaptı
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: KOSGEB borçlarını erteliyoruz
- Soylu, HDP'li Ergani Belediyesi'nin yardımlarının neden kabul edilmediğini açıkladı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Süreç namlunun ucunda' diyen Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok
- Üç ay önce Elazığ'ı depreme karşı uyaran Naci Görür'den yeni açıklama: 5 bölge tetikte!
- Ankaragücü takımın başına Mustafa Reşit Akçay'ı getirdi
- Sergen Yalçın'ın yardımcılarından Çağdaş Atan: Özrü kabul etmek büyüklüktür
- Sözleşme feshi için kulübe çağrılan Avcı: Avukatımla görüşün
- Arızalanan 2 otomobili taşıyan çekici devrildi: 2 ölü, 6 yaralı
- Acun Ilıcalı sosyal medyadan duyurdu: Depremzedeler için toplanan bağış 73 milyon TL'ye ulaştı
- Trump'tan yeni tip koronavirüs konusunda Çin'e yardım teklifi
- Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
- Sergen sezon sonuna kadar Beşiktaş'tan para almayacak!
- Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu
- Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti!
- Son Dakika: Taliban'ın vurduğu uçakla ilgili ABD'den ilk açıklama: Küçük bir Amerikan askeri uçağıydı
- 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Sivrice'deki köy yollarında derin yarıklar oluştu
- Nüsra bebek ve annesini kurtaran JAK ekipleri, o anları gözyaşlarıyla anlattı
- Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının Çin'e seyahat etmemelerini tavsiye etti
- Boşanmak istediği eşi tarafından darp edilen kadın ağır yaralandı
- Elazığ Mustafa Paşa'da bir bina yıkılma riski nedeniyle boşaltıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla deprem bölgelerine 10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi
- Sergen Yalçın'ın yıllar önce attığı tweetler tekrar gündem oldu!
- Taliban'ın düşürdüğü iddia edilen ABD askeri uçağından ilk görüntüler geldi!
- Aleyna Tilki, sevenlerine müjdeli haberi verdi: İngilizce şarkı çıkartacağım
- 'Libido' çıkışıyla gündem yaratan Can Yaman geri döndü!
- Depremzedeler TCDD'nin sunduğu tren garındaki vagonlarda kalıyor
- Sergen Yalçın'ın geçen yıl söylediği sözler paylaşım rekoru kırıyor
- Son Dakika: Taliban, ABD askeri personelini taşıyan uçağı düşürdü, kurtulan olmadı