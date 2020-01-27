27 Ocak 2020 Eurosport Yayın Akışı

27.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 27.01.2020 06:45

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

01:00 Bisiklet

02:30 Haberler

02:35 Tenis

05:00 Tenis

07:00 Tenis

09:00 Tenis

11:00 Tenis

13:00 Tenis

16:00 Tenis

16:30 Alp Disiplini

17:30 Snooker

19:00 Cycling Track

20:00 Kayakla Atlama

21:00 Alp Disiplini

21:50 Haberler

21:55 Tenis

22:55 Tenis

23:50 Tenis

Kaynak: InterSinema.com