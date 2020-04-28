27 Nisan Pazartesi Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor, 27 Nisan Pazartesi günü yeni bölümü ile ekrana geldi. İzleyicilerin heyecanla izlediği bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı oyuncuları özel ödül için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte, Survivor'un merak edilenleri ve cevapları…

Survivor dün akşam yeni bölümü ile ekrana geldi. Villada konaklama, luna park, kuzu çevirme, bakım seti ödüller için yarışan takımlar kıyasıya rekabete girdi. 27 Nisan Pazartesi Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

27 NİSAN PAZARTESİ SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın dün akşa yayınlanan yeni bölümünde Ünlüler ve Gönüller takımları Villada konaklama, luna park, kuzu çevirme, bakım seti ödüller için zorlu bir rekabete girdi. Nisan'nın geceye damga vurduğu yarışmada Gönüllüler, Ünlüler'i 10-8 skorla yenmeyi başardı ve özel ödüle hak kazandı.

SURVİVOR NİSA YARIŞMAYA DAMGA VURDU

Survivor 2020'de kıran kırana bir ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Oyunda Nisa, Elif'e karşı sayıyı alarak skoru 8-6 yaptı. Nisa'nın aldığı bu sayı ile motive olan Gönüllüler, oyunu buradan çevirdi ve ödülü kazandı. Buna rağmen Nisa'nın keyfi yerine gelmedi. Nisa, "Yapamıyorum, gitmek istiyorum" diyerek ağlamaya başladı. Oyun sonrasında Nisa'ya durumu soruldu fakat kelimesini tamamlayamadı, yine gözyaşlarına boğuldu.

Oyun sonrası iki takımla konuşan Acun Ilıcalı, morali bozuk olan Nisa'ya dönerek "Yine morali bozuk bir Nisa var. Merak ediyoruz ne oldu?" diye sordu. Nisa ise "Yapamıyorum. Arkadaşlarım çok iyi destek veriyor ama olmuyor. Artık sinirli de değilim. Bitmişim" dedikten sonra yere çöktü ve gözyaşlarına boğuldu. Nisa'ya takım arkadaşı Barış moral vermeye çalıştı.