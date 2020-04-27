27 Nisan Pazartesi koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı! Sağlık Bakanlığı Türkiye'de kaç koronavirüs vakası var, kaç ölüm var, iyileşen sayısı ve koronavirüs hakkında merak edilen diğer detayları web sitesinden açıklıyor. Peki, 27 Nisan koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizi de etkisi altına aldı. Vatandaşlar 27 Nisan koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü, koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı gibi konuları merak ediyor. İşte resmi rakamlarla koronavirüs istatistikleri! 27 NİSAN TOPLAM TEST SAYISI 27 Nisan itibariyle toplam test sayısı 918.885 olarak gerçekleşti. 27 NİSAN KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI 27 Nisan itibariyle toplam koronavirüs vaka sayısı 112.261 olarak gerçekleşti. 27 NİSAN TOPLAM VEFAT SAYISI 27 Nisan itibariyle toplam vefat sayısı 2.900 olarak gerçekleşti. 27 NİSAN TOPLAM YOĞUN BAKIM SAYISI 27 Nisan itibariyle toplam yoğun bakım sayısı 1.736 olarak gerçekleşti. 27 NİSAN TOPLAM ENTÜBE SAYISI 27 Nisan itibariyle toplam entübe sayısı 882 olarak gerçekleşti. 27 NİSAN İYİLEŞEN HASTA SAYISI 27 Nisan itibariyle iyileşen hasta sayısı 33.791 olarak gerçekleşti. Türkiye'de toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayılarındaki günlük artış ise şöyle: 10 Mart: 1 vaka 11 Mart: 1 vaka 12 Mart: 5 vaka 13 Mart: 5 vaka 14 Mart: 6 vaka 15 Mart: 18 vaka 16 Mart: 47 vaka 17 Mart: 98 vaka, 1 ölüm 18 Mart: 191 vaka, 2 ölüm 19 Mart: 359 vaka, 4 ölüm 20 Mart: 670 vaka, 9 ölüm 21 Mart: 947 vaka, 21 ölüm 22 Mart: 1236 vaka, 30 ölüm 23 Mart: 1529 vaka, 37 ölüm 25 Mart: 1872 vaka, 44 ölüm 25 Mart: 2 bin 433 vaka, 59 ölüm 26 Mart: 3 bin 629 vaka, 75 ölüm 27 Mart: 5 bin 698 vaka, 92 ölüm 28 Mart: 7 bin 402 vaka, 108 ölüm 29 Mart: 9 bin 217 vaka, 131 ölüm 30 Mart: 10 bin 827 vaka, 168 ölüm 31 Mart: 13 bin 531 vaka, 214 ölüm 1 Nisan: 15 bin 679 vaka, 277 ölüm 2 Nisan: 18 bin 135 vaka, 356 ölüm 3 Nisan: 20 bin 921 vaka, 425 ölüm 4 Nisan: 23 bin 934 vaka, 501 ölüm 5 Nisan: 27 bin 69 vaka, 574 ölüm 6 Nisan: 30 bin 217 vaka, 649 ölüm 7 Nisan: 34 bin 109 vaka, 725 ölüm 8 Nisan: 38 bin 226 vaka, 812 ölüm 9 Nisan: 42 bin 282 vaka, 908 ölüm 10 Nisan: 47 bin 29 vaka, 1006 ölüm 11 Nisan: 52 bin 167 vaka, 1101 ölüm 12 Nisan: 56 bin 956 vaka, 1198 ölüm 13 Nisan: 61 bin 49 vaka, 1296 ölüm 14 Nisan: 65 bin 111 vaka, 1403 ölüm 15 Nisan: 69 bin 392 vaka, 1518 ölüm 16 Nisan: 74 bin 193 vaka, 1643 ölüm 17 Nisan: 78.546 vaka, 1769 ölüm 18 Nisan: 82 bin 329 vaka, 1890 ölüm 19 Nisan: 86.306 vaka, 2017 ölüm 20 Nisan: 90.980 vaka, 2.140 ölüm 21 Nisan 95.591 vaka, 2.259 ölüm 22 Nisan 98.674 vaka, 2.491 ölüm 23 Nisan 101.790 vaka, 2.491 ölüm 24 Nisan 104.912 vaka, 2.600 ölüm 25 Nisan 107.773 vaka, 2.706 ölüm 26 Nisan 110.130 vaka, 2.805 ölüm 27 Nisan 112.261 vaka, 2.900 ölüm