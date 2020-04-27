27 Nisan Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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27 Nisan Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ planlı bakım ve kesinti çalışmalarını corona virüs salgını nedeniyle bir süreliğine erteledi. Bu dönemde kesinti ve bakım çalışmaları yürütülmeyecek. Sadece belirli bölge ve ilçelerde kesintiler oalcak.

27.04.2020 09:10 | Son Güncelleme: 27.04.2020 09:10
27 Nisan Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde:

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 27.04.2020 02:00 - 27.04.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM, ARDIÇ, BAĞIMSIZLIK, CAMİ, CEVİZ, EMİRHAN, HARMANLIK, HÜRRİYET, IHLAMUR, KARAÇAM, KİRAZLIK, MEŞELER, OĞUZHAN, PELİNSU, POYRAZLI, VATAN, YAKUP, YAPI, YEŞİLBAYIR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2447737) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 27.04.2020 16:30 - 27.04.2020 19:30 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKDENİZ, BURNAZ, CİVA, EGE, FISTIK, KAPTAN, KARACAOĞLAN, KARADENİZ, KAYIN, MANDALİNA, ONURLU, ORMANLI, PORTAKAL, PİYALE, TALATPAŞA, İĞDE sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2447848) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 27.04.2020 09:00 - 27.04.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MAHMUTBEY mah 2539., 2540., 2581., 2640., 2643., 2644., 2645., 2646., 2647., 2648., 2649., 2650., 2651., 2652., 2653., 2654., 2655., KÜÇÜK HALKALI, ORDU, PEYAMİ SAFA sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2448174) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 27.04.2020 14:00 - 27.04.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DELİ HÜSEYİNPAŞA, RÖNTGEN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2448723) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 27.04.2020 09:00 - 27.04.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ALTINTEPE, GÜLNİHAL, ÇAĞDAŞ, İNTEPE sk , DAĞ sk. bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2448990) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2448990)İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 27.04.2020 09:00 - 27.04.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah BERRAK, GÖKNAR, GÜLNİHAL, ÇAKMAK sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2449979) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2449979)İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 27.04.2020 04:00 - 27.04.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah ABANT ÇIKMAZI, AKDENİZ, DOĞA PARKI, SÜZER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2446054) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENLER ilçesinde, 27.04.2020 16:00 - 27.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 836/1. ÇIKMAZ, 837., 838., 839., 840., 841., 842., 843., 844., 845., 846., 847., 848., 848/1. ÇIKMAZ, 849., 850., 867., 867/1., 868., 869., 870., ATIŞALANI, KARAOĞLANOĞLU, ŞEHİT VEDAT ÇAĞLAR sk/ KEMER mah 900., 901., 902., 904., ATIŞALANI sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2448142) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 27.04.2020 01:00 - 27.04.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah CUMHURİYET sk// ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1677., 1678., 1688., 1689., 1694., 1695., 1696., 1697., 1698., 1701., 1702., 1703. sk/ SELAHADDİN EYYUBİ mah 1580., 1603., 1607., 1608., 1610., 1611., 1612., UĞUR MUMCU sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2448214) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2448214)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 27.04.2020 17:00 - 27.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah 2207., ALİ RIZA BEY, ANKAKUŞU, ARMAĞAN, EFSANE, HAYAT, KAVAKLI, KEKLİK, KIRLANGIÇ, LALEZAR, PELİN, UMUT, YAŞAM, YILDIZ, YUNUS EMRE, ÇARŞI, ÖMÜR sk/ İSTİKLAL mah GAZİ sk/ ŞEHİTLER mah 2610., BADEM, GAZİ, KAVAK, KAYIN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2447146) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2447146)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 27.04.2020 13:00 - 27.04.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1104., 1166., 1167., 1168., 1169., 1176., BAĞLARÇEŞME, ONDOKUZ MAYIS sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2448319) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 27.04.2020 14:00 - 27.04.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah AŞİREFENDİ, CEMAL NADİR, HAKKI TARIK US, HANIMELİ, HOCA KASIM KÖPRÜSÜ, HOCAHANI, KÖPRÜCÜ sk/ SURURİ mah HOCAHANI, RÜSTEMPAŞA sk/ TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2443843) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 27.04.2020 16:00 - 27.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 293., 296., 297., 298., 299., 300., 301., 302., 303., 304., BAŞARAN, CENGİZ TOPEL, RUMELİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2448153) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 27.04.2020 05:00 - 27.04.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.ERENLER, 1.KAHRAMAN, 1.MANOLYA, 1.ORKİDE, 1.ÇİĞDEM, 1.ÜZÜMLÜ, 1219., 1220., AKÇAY, ALKAYA, ALTINER, AYKAN, DOSTLAR, DOĞUŞ, EKİNEVLER, ENFES, FATİH, HANCI, HEKİM, KIRMIZIGÜL, OSMAN GAZİ, SARIGÜL, TUNA, ÇINARLIÇEŞME sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2449033) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 27.04.2020 05:00 - 27.04.2020 06:45 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ARABAYOLU, KİREÇBURNU CAMİ, KİREÇBURNU ÇİÇEK, YENİBAHAR sk/ TARABYA mah ALP ER TUNGA, BOLAT, DEMİRAĞACI ÇIKMAZI, DERE OTU ÇIKMAZI, ERGENE YOKUŞU, ŞALCIKIR, ŞEN DERE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2449041) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2449041)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 27.04.2020 06:45 - 27.04.2020 08:30 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah DEFİNE, FIRINCI, GÜZEL KÖŞKLER, HAMİT VEHBİ ÇIKMAZI, KAMBER, KORUCU, KUMSUYU ÖZGÜR, KÖYBAŞI, KÜRKÇÜ FAİK ÇIKMAZI, SALKIM KÜPE, SAİT HALİM PAŞA, SEMENDER, SERMET, SİMİTÇİ SALİH, YASEMİN, YENİKÖY YAĞHANESİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2449045) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 27.04.2020 12:00 - 27.04.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2586., 2587., 2592., 2594., 2596., 2597., 2598., 2599., 2602., 2603., 2605., 2606. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2448152) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2448152)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 27.04.2020 16:00 - 27.04.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah HİLAL sk. ÇİMEN sk. bölgesinde, Yatırım Çalışması (2448159) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 27.04.2020 16:00 - 27.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ VELİEFENDİ mah ., 74/1., 74/1. 74/5., 74/A, 74/D, bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2446876) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2446876)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 27.04.2020 16:00 - 27.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 65/2., 65/A sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2449926) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2449926)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 27.04.2020 16:00 - 27.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 209., 30/1., 30/7., ADNAN KAHVECİ sk/ YEŞİLTEPE mah 52/9., 56., 56/1. sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2449928) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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