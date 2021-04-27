27 Nisan 2021 TRT spor Yayın Akışı
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27 Nisan 2021 TRT spor Yayın Akışı

27 Nisan 2021 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

27 Nisan 2021 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Aktüel Futbol

03:30 Taktik Analiz

05:30 Süper Lig Özetler

06:05 TFF 1. Lig Özetler

06:30 FIFA Magazin

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:45 Süper Lig Goller

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:25 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 TBMM-TV

18:00 Spor Merkezi

19:55 Hava Durumu

20:00 Spor Akşamı

20:45 Süper Lig Goller

20:55 Takvim Yaprakları

21:00 Futbol Anadolu

22:30 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com

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