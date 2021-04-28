27 Nisan 2021 Haberleri
27 Nisan 2021 Manşet Haberleri.
- İrem Derici'den her fırsatta hayranlığını dile getirdiği Cem Yılmaz'la ilgili samimi itiraf
- BUDO seferlerine 17 Mayıs tarihine kadar ara verildi
- Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Bugün 2 buçuk yaşında çocuk hastamı kaybettim
- Fransa'da Renault çalışanları yöneticileri alıkoydu
- Survivor'da ipler gerildi! Acun Ilıcalı'nın defalarca uyardığı iki isim birbirine girdi
- 21 yaşındaki üfürükçü, 'Cin var' dediği aileyi 700 bin lira dolandırdı
- Vicdansızlığın böylesi! Korkunç intihar olayını film izler gibi izleyip telefonla kaydettiler
- Suriye'nin Cerablus ilçesinde eş zamanlı bombalı terör saldırıları düzenlendi
- Son Dakika: Kamuda çalışanlar için idari izin kararı! Bayram tatili 9 güne çıktı
- Adalet Bakanlığı, kapanma nedeniyle yazılı ve sözlü sınavları erteledi
- Gümüşhane'de seyrine doyulmaz manzara! 'Süper Ay' görenleri mest etti
- Binance, Türk Lirası çekimini sınırladı
- Son Dakika: Emekli bayram ikramiyesi 1100 liraya çıkarıldı
- Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 43 bin 301 yeni vaka tespit edildi
- THY'den tam kapanma duyurusu: Yurt dışı uçuşlarda seyahat izin belgesi istenmeyecek
- 107 gün sonra tahliye olan Melek İpek, kızlarıyla birlikte tatile çıktı
- Boşandığı eşine sosyal medyadan 'inek'li gönderme yapan kadına ceza
- ABD'de iki doz aşı yapılmış kişiler maskesiz dolaşabilecek
- Havasından mıdır suyundan mıdır bilinmez! Bu ülkede kadın-erkek kapıdan geçerken zorlanıyor
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Biden'a 'soykırım' tepkisi: Türkiye'nin atacağı adımlar olacaktır
- Kirli işlerine küçük kız çocuğunu alet eden uyuşturucu çetesi çökertildi
- Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış başladı
- Sulama kanalında boğularak can veren 3 çocuk ağıtlar eşliğinde yan yana defnedildi
- 3 çocuğunu canice öldüren anneye 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
- Türk bayrağını yırtan hadsiz Yunan vekil Ioannis Lagos tutuklandı
- Denizli'de bir okulun çöpünden Atatürk posteri ve İstiklal Marşı tablosu çıktı
- Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü
- Hareketsizliğin koronadan daha tehlikeli olduğunu söyleyen uzman isimden, evde kalanlara kritik tavsiyeler
- Jeff Bezos ve Elon Musk, NASA yüzünden karşı karşıya geldi
- Duygu sömürüsü yapan dilencinin üzerinden 2 bin 200 lira ve 100 euro çıktı
- Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı
- Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı
- Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı
- Tam kapanmada seyahat edeceklere kötü haber! Yüzde 50'lik zam kapıda
- TBMM'den Joe Biden'a 'soykırım' tepkisi: Nezdimizde yok hükmündedir
- Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek
- Oyun oynarken boynuna ip dolanan 9 yaşındaki Neslihan hayatını kaybetti
- Ece Erken, sosyal medya fenomeni Reynmen'e tazminat davası açtı
- Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi
- Kabristanda usulsüz satış! İçinde cenaze bulunan mezara 3 kişi daha gömülmüş