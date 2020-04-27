27 Nisan 2020 Pazartesi 31111 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
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27 Nisan 2020 Pazartesi 31111 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 27 Nisan günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, 27 Nisan tarihli Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde, Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 27 Nisan 2020 ve 31111 sayılı Resmi Gazete...

27.04.2020 08:40 | Son Güncelleme: 27.04.2020 08:40
27 Nisan 2020 Pazartesi 31111 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

27 Nisan tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 80 sayfadan oluşan 27 Nisan 2020 Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31111 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

–– Kamu İhale Kurulu Başkan, İkinci Başkan ve Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2020/174)

YÖNETMELİKLER

–– Erciyes Üniversitesi Havacılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Hitit Üniversitesi Kene Kaynaklı Hastalık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Ekonomi Üniversitesi İhale Yönetmeliği

–– Mersin Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Pamukkale Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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