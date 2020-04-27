27 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı 27 Nisan 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:15 Kung Fu Panda 02:00 M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti 04:30 Doktor Civanım 04:30 5N 1K 05:15 Akasya Durağı 06:00 Müzik Arası 06:15 Yabancı Damat 07:00 Kalbim Ege'de Kaldı 07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran 09:00 Neler Oluyor Hayatta 09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa 10:45 Aşk-ı Memnu 12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı 13:00 Arda ile Omuz Omuza 13:15 Gelinim Mutfakta 14:00 Hayat Tamircisi 15:10 Arda ile Omuz Omuza 15:45 Çarkıfelek 16:15 Arka Sokaklar 19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber 19:00 Kanal D Haber Haftasonu 20:00 Kung Fu Panda 20:15 Recep İvedik 2 22:00 Çok Güzel Hareketler 2 22:30 Recep İvedik 2 Kaynak: InterSinema.com