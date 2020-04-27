27 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı
27 Nisan 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Kung Fu Panda
02:00 M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
04:30 Doktor Civanım
04:30 5N 1K
05:15 Akasya Durağı
06:00 Müzik Arası
06:15 Yabancı Damat
07:00 Kalbim Ege'de Kaldı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
10:45 Aşk-ı Memnu
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:00 Arda ile Omuz Omuza
13:15 Gelinim Mutfakta
14:00 Hayat Tamircisi
15:10 Arda ile Omuz Omuza
15:45 Çarkıfelek
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 Kung Fu Panda
20:15 Recep İvedik 2
22:00 Çok Güzel Hareketler 2
22:30 Recep İvedik 2
Kaynak: InterSinema.com