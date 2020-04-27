27 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı
27 Nisan 2020 Pazartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:30 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
02:00 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
04:30 Kuruluş Osman
05:00 Kuruluş Osman
07:30 atv’de Hafta Sonu
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
10:00 Dizi TV
11:10 Kuruluş Osman
13:00 Gün Ortası
14:00 Evde Biz Bize
15:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
22:30 Özgürlüğün Sesi: Bilal
22:30 Kim Milyoner Olmak İster?
Kaynak: InterSinema.com