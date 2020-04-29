27 milyon sterlin bağış toplayan Moore'a 100. yaş gününde tebrik kartı yağdı Koronavirüse karşı 27 milyon sterlin bağış toplayan Moore, 100. yaş gününde sevenlerinden ve sağlık çalışanlarından binlerce tebrik kartı aldı

İngiltere'de koronavirüs ile mücadele için 100'üncü yaş günü anısına kampanya başlatan ve evinin arka bahçesindeki 25 metrelik mesafede 100 tur atarak 27 milyon sterlin toplamayı başaran savaş gazisi Tom Moore, doğum günü yaklaşırken sevenlerinden binlerce kart aldı.

Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) için 27 milyon sterlin toplayan Moore, bireysel olarak başlatılan bir bağış kampanyasında en çok para toplayan isim olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. Euronews.com'da Görüntüle