27 Mayıs mağduru milletvekilinin mirasçısı gelini ve torunu zararlarının karşılanmasını istiyor
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27 Mayıs mağduru milletvekilinin mirasçısı gelini ve torunu zararlarının karşılanmasını istiyor

Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel
27 Mayıs mağduru milletvekilinin mirasçısı gelini ve torunu zararlarının karşılanmasını istiyor

Yassıada yargılamalarında zarar gören Demokrat Parti (DP) 11. dönem milletvekili Ali Hamit Tigrel'in mirasçısı gelini ve torunu, "27 Mayıs 1960 Askeri Darbe Mağdurlarının Zararlarının Tazmini Amacıyla Kurulan Komisyon'a" başvuruda bulundu.

Yassıada yargılamalarında zarar gören Demokrat Parti (DP) 11. dönem milletvekili Ali Hamit Tigrel'in mirasçısı gelini ve torunu, "27 Mayıs 1960 Askeri Darbe Mağdurlarının Zararlarının Tazmini Amacıyla Kurulan Komisyon'a" başvuruda bulundu.

13 Ekim 2020'de Cumhurbaşkanı kararı ile kurulan komisyona, 12 Haziran 1960'ta kabul edilen yasa ile DP yöneticilerinin ve bunların suçlarına katılanların yargılanması amacıyla kurulan Yüksek Soruşturma Kurulu ile Yüksek Adalet Divanı tarafından haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülenlerin uğradıkları maddi ve manevi zararların karşılanması istemiyle, zarar görenler veya mirasçıları tarafından yapılan başvurular sürüyor.

Bu kapsamda 25 Temmuz 1973'te hayatını kaybeden dönemin 11. dönem milletvekili Ali Hamit Tigrel'in, yasal mirasçıları olarak belirlenen gelini Sema ve torunu Can Tigrel de zararlarının tazmini için avukatları Erhan Demir aracılığıyla komisyona iletilmek üzere Diyarbakır Valiliğine başvuru yaptı.

"Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz"

Avukat Demir, AA muhabirine, milletvekili Tigrel'in 1960 darbesinde Adnan Menderes ve diğer milletvekilleriyle yargılandığını söyledi.

Tigrel'in yapılan yargılama sonucu 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığını ve büyük mağduriyet yaşatıldığını ifade eden Demir, ailenin zararlarının karşılanması için mirasçıları adına komisyona başvuruda bulunduklarını belirtti.

Demir, "Komisyon kararını bekliyoruz. 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi'nden sonra uğranılan onca mağduriyetin bu süreçte giderilmesi adına başvuru yolunun açılması müvekkillerimiz ve bizim açımızdan memnuniyet verici. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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