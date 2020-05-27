27 Mayıs'ın 60'ıncı yılında "darbeleri" darağacına astılar
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27 Mayıs'ın 60'ıncı yılında "darbeleri" darağacına astılar

Ağrı Belediyesi, 27 Mayıs 1960 darbesinin 60'ıncı yılında "27 Mayıs, 12 Eylül ve 15 Temmuz" yazılı pankartları darağacına astı.

27.05.2020 14:34 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:39

Ağrı Belediyesi, 27 Mayıs 1960 darbesinin 60'ıncı yılında "27 Mayıs, 12 Eylül ve 15 Temmuz" yazılı pankartları darağacına astı.

Belediye önünde "Halkın darağaçlarında liderler değil, darbeler asılır" pankartı eşliğinde program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 27 Mayıs 1960 darbesinin Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamıyla sonuçlandığını hatırlattı.

Sayan, idama götürülürken bile beyefendi terbiyesini bozmayan ve son sözü "Allah" olan milli ve yerli bir devlet adamının katledilmesinin bugün yıl dönümü olduğunu dile getirdi.

İdam edilen Menderes ve arkadaşlarına rahmet dileyen Sayan, şöyle konuştu:

"Bugün, kendisine darbe olacak diye ikazda bulunan arkadaşının kolundan tutarak pencerenin önüne götürüp, nöbet tutan askerleri göstererek 'Şu Mehmetçikler başbakanlarının gece 01.00'e kadar çalıştığını, sabahın 07.00'sinde tekrar çalışmak için geldiğini görüyorlar. Bunlar mı bana darbe yapacaklar?' diye soracak kadar ordusuna güvenen tertemiz halk iradesinin gasbedildiği gün. Bugün, cuntanın darbe niyetini gördükten sonra son arzusu Konya'ya, Mevlana'ya gitme arzusu olan Abdülhamit Han'ın yalnızlığını yaşayan vakur, Müslüman bir devlet büyüğümüzün şahsında milletimize prangalar vurulmuş bir günün tarihidir. Bugün, milli iradenin, demokrasinin ve Anadolu değerlerinin Yassıada'da postallar altında çiğnetildiği gündür. Bugün sizlere bunları söylerken Yassıada'nın restore edilip Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açılışının yapıldığı gündür.

Sayan, "15 Temmuz darbe girişimini ayakları altına aldırıp çiğnettiren, Abdülhamit Han'ın hayallerinin elçisi, Menderes ve arkadaşlarının yol arkadaşı, halk iradesinin temsilcisi Türkiye'nin başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı olarak hüznü ve gururu aynı anda yaşadığını" söyledi.

Milletin adamlarının 60 yıl önce düzmece mahkemelerde mahkum edilip asıldığını, millet olarak vicdanlarında mahkum ettikleri darbecilerin darbelerini Ağrı Belediyesinin önünde astıklarını belirten Sayan, şöyle devam etti:

"Umarım bu yeni darbe heveslilerine ders olur. Dar ağaçlarında liderler değil, darbelerin asıldığını, darbelerin asılmasının gerektiğini bütün Türkiye halkına buradan seslenerek gür bir sesle dile getiriyoruz. Temsili olarak Menderes ve arkadaşlarının asıldığı dar ağaçlarında bugün 12 Eylül, 27 Mayıs ve 15 Temmuz darbelerinin asıldığı dar ağaçlarını görüyorsunuz. En büyük mahkeme halk mahkemesidir. Onlar düzmece mahkemelerle bizim liderlerimizi astılar ama onlar halkın vicdanında asılmadılar. Bugüne kadar halkın vicdanında sürekli onların acısı hissediliyor. Sayın Polatkan, Zorlu ve Menderes'in acıları bugüne kadar unutulmadı. Halkın vicdanında mahkum değiller. Darbenin düzmece mahkemelerinde mahkum edildiler ve halkın iradesi asıldı. Bugün Allah'a çok şükür ki halkımız ve biz Ağrı Belediyesi önünde temsili de olsa onların darbelerini darağacına çekiyoruz. Bundan böyle de artık bu halk bütün darbeleri vicdanında mahkum edecek ve darağaçlarında bu darbeler asılacaktır."

Konuşmaların ardından "27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980 ve 15 Temmuz 2016" yazılı pankartlar darağacına asıldı.

27 Mayıs'ın 60'ıncı yılında 'darbeleri' darağacına astılar

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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