Son dakika haber! 27 Mayıs darbesinde zarar görenlere tazminat kararı

ANKARA (DHA) - 27 Mayıs darbesinde zarar görenlere tazminat kararı

ANKARA'da 27 Mayıs 1960 askeri darbesinde zarar görenler veya mirasçıları tarafından zararlarının karşılanması talebi ile yapılacak başvuruları değerlendirip, karara bağlamak üzere kurulan komisyon, çalışmalarını tamamladı. Komisyon, yapılan 3 bin 52 başvurudan 1457'sini kabul edilebilir bularak, tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Adalet Bakan Yardımcısı ve 27 Mayıs 1960 Askeri Darbe Mağdurlarının Zararlarının Tazmini Amacıyla Kurulan Komisyon Başkanı Zekeriya Birkan, komisyon binasında basın toplantısı düzenledi. Birkan, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin çok partili hayata geçtikten sonra millet iradesine karşı yapılmış ilk darbe olduğunu hatırlatarak, "Bu darbe sonrasında Milli Birlik Komitesi tarafından milletimizin iradesi hiçe sayılarak seçilmiş hükümet görevden el çektirilmiş, ülke yönetimi haksız bir şekilde gasp edilmiştir. Darbeciler, çıkardıkları 1 sayılı Kanun ile Anayasa'yı ilga etmiş, Meclis'i kapatmış, hükümeti lağvetmiş, Yüksek Adalet Divanı ve Yüksek Soruşturma Kurulu ile de yargı yetkisine el koymuştur" diye konuştu.

Birkan, başvuruları kabul edilenlere tazminat ödeneceğini de bildirdi.