27 Mayıs Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? BEDAŞ planlı bakım ve kesinti çalışmalarını korona virüs salgını nedeniyle bir süreliğine erteledi. Bu dönemde kesinti ve bakım çalışmaları yürütülmeyecek. Sadece belirli bölge ve ilçelerde kesintiler olacak.

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde: İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 27.05.2020 05:00 - 27.05.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKBAL, AKHAN, ALTINORDU, AMİRAL, ATASAY, AYERDEM, BANDIRMA, BAŞTOPÇU, BAŞYİĞİT, BERAAT, BEREN, BESTEKAR, BUHARA, BUYRUK, CEMSULTAN, DAĞHAN, DEDE EFENDİ, DEMİRKAYA, EFDAL, ERİNÇ, ERİŞ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, EŞRAF, FATMAGÜL, FAZLI, FEHİM, GAZİEMİR, GÖKBEN, GÖKOVA, GÜLBADEM, GÜLDESTE, HAYMANA, HOCA AHMET YESEVİ, HOŞDERE, KADRİYE, KIRAÇ, KIYMETLİ, KOÇAK, KUZEY, KİBAR, LOZAN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MUHARREM, MURAKIP, NECİP FAZIL, OKTAY, ORHAN, RAHMİ, SALKIM SÖĞÜT, SAMİMİ, SARIÇAM, SIR, SİRKECİ, TAYFUR, TUTKUN, UFUKHAN, YAŞAR KEMAL, YENİBAHÇE, YENİYOL, YUKARI PAZAR, YURDAGÜL, ZÜLÜFLÜ, ZÜMRE, ÜÇNAR, İNCESU, ŞULE sk/ ARNAVUTKÖY MERKEZ mah ADAŞ, AHENK, AHESTE, AKGÜVERCİN, ASLANPINAR, AZİZİYE, BAHARDERE, BARIŞCAN, BAĞIŞ, BAŞÖZ, BEDRİYE, BELEDİYE, BERKAY, BİLKAN, BİRTAN, CANSOY, CİHANER, DAL, DAĞGÜLÜ, DEMİRCAN, DEMİRCİ, DÜLDÜL, DÜZLÜK, DİRAYET, ERBATUR, ERGÜN, ERSEVEN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ESTERGON, FATİH, FECİR, FİLİKA, GENÇ OSMAN, GÜZEL, GÜÇ, KADIOĞLU, KARAMAN, KARATAY, KÖPRÜLÜ, MANAV, MÜDEBBİR, MÜLK, NAMAZGAH, NAZENİN, NENE HATUN, NURSU, NİŞAN, OSMANGAZİ, OVA, PERVANE, PERÇEM, SEFER, SELMAN, SEMİH, SUNGUR, TAHTAKALE, TEPEÖREN, TERCÜMAN, TOROS, TÜRKER, VELİ, YENİBAYIR, YENİCE, YILDIZTEPE, ZÜLAL, ÇEŞMİNAZ, ÖNCÜ, ÖZHAN, ÖZTUNA, İNCE, ŞAHİKA, ŞENER sk/ ATATÜRK mah AYDINLI, BALTACI, EBUBEKİR, GELİBOLU, HIZLI, KAKTÜS, KAYALIK, KÖRFEZ, MAHPERİ, NİHAN, OKUMUŞ, TEVHİD, TÜRKSOY, YENER, YENİGÜN, ZEYNEP, ŞİRİNDERE sk/ BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk/ BOĞA bölgesinde, Manevra Çalışması (2478901) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2478901)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 27.05.2020 04:30 - 27.05.2020 05:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah SULTAN ÇELEBİ MEHMET sk/ HARAÇÇI mah KORUİÇİ sk/ MEHMET AKİF ERSOY mah AKAR, EGEMEN, GÖKHAN, KARAAĞAÇLAR, PİRİ REİS, ÇELEBİ sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2479905) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 27.05.2020 09:00 - 27.05.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah , KOÇMAN, bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2481919) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 27.05.2020 16:30 - 27.05.2020 18:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah 1.MURAT, ACI BADEM, AKGÜN, AKIN, BAHADIR 1, BEYAZGÜLLER , BEŞKARDEŞLER, BİLGE 2, FERHAT 1, FIRAT, GAMSIZ, GAZİLER, HASAN TAHSİN, KERİMÇAVUŞ, MAHMUTBEY, MAHMUTBEY 19., MURAT, MİMARBAŞI, NARLIBAHÇE, NURAY, SEZGİN 1, TUNCAY, YENİÇERİ, YILMAZ 1, ÇAĞLAYAN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2480622) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 27.05.2020 16:00 - 27.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AHU, AYDIN YUVA, BAHARLI BAHÇE, BAHÇESARAY, BAŞARI, LİMON ÇİÇEĞİ, PELİNLİ, PEMBE AY, SAYFİYE, YAVUKLULAR, YUNUS NADİ, İNCİRLİ sk/ bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2482608) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 27.05.2020 16:00 - 27.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ALTINTEPE, ARDA TURAN, ATATÜRK, FEVZİ PAŞA, GÜN IŞIĞI, KALECİK ÇIKMAZI, KARLI, KUBİLAY, KUTLU, KUYU, MALAZGİRT, MAVİ, MAVİBULUT, MEKTEP, MİHRİBAN, MİMAR SİNAN, PETEK, SELVİ, TAYFUN, YAHYA KEMAL, ÜMİT, İNCİ, İSTİKLAL sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2480808) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 27.05.2020 15:00 - 27.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ASMALIHAMAM, AYDINLIK, BULGURCU, DUVARCI, FAKİRHANE, GÜLTEKİN, GÜLTEKİNARKASI, GÜRCÜKIZI, GÜRCÜOĞLU, HAZARFEN, KUYU, MASLAK, ORTABAYIR, PORTAKAL YOKUŞU, REVANİCİ, REŞATAĞA, SARIEFE, URGANCI, ÜÇYILDIZ, ŞAİR NECATİ, ŞIRACI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2480920) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 27.05.2020 16:30 - 27.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 226., 228., 83., 85., HÜRRİYET sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2482500) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2482500)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 27.05.2020 16:30 - 27.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 226., 228., 83., 85., HÜRRİYET sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2482502) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2482502)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 27.05.2020 16:00 - 27.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 23 NİSAN, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, ALAGEYİK, BATI TRAKYA, BAĞIMSIZLIK, BEDESTEN, DİLARA, ESKİPINAR, GÜLBAHAR, GÜRSES, HALE, KADİFE, MARTI, NEŞE, NİNE, OKUMUŞ, ORHANGAZİ, SEVİMLİ, ÇAYIRBAŞI, ÇEKMECE, ÇETİK, ÇİMEN, İSTANBUL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2484533) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2484533)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 27.05.2020 16:00 - 27.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ADEM, BAHÇE, BANU, BARAJ, BİLGE, DORUK, DİLBER, DİNÇ, GAZİLER, GÖLYAKA, GÜLDENİZ, GÜRKAN, HASAN TAHSİN, KARACA, KARACAOĞLAN, KAZANÇ, KEMAN, KOMŞU, KUMRU, KÜÇÜK, MODA, MİHRAP, ORDU, ROTA, SADIK, SUSUZ, SİMİT, SİNCAP, TOMURCUK, TOROS, YAKUP, YUNUS EMRE, ZEHRA, ÖZGE, ÖZTÜRK, İCLAL sk/ GÜRPINAR mah ÖMER SEYFETTİN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2484832) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 27.05.2020 15:00 - 27.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KILIÇALİ PAŞA mah MECLİS-İ MEBUSAN, SALI PAZARI YOKUŞU, SALI PAZARI ÇIKMAZI, İLYAS ÇELEBİ sk/ PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah ALİ KAPTAN, ATEŞPARE, CİHANGİR YOKUŞU, FINDIKLI YOKUŞU, HARDAL, MEBUSAN YOKUŞU, MECLİS-İ MEBUSAN, PERİZAT ÇIKMAZI, SALI PAZARI YOKUŞU, TEKKE YOKUŞU, ÖZOĞUL, İSMAİL DÜMBÜLLÜ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2476313) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2476313)İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 27.05.2020 16:00 - 27.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KALYONCU KULLUĞU mah ÖMER HAYYAM sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALASKARGAZİ mah RUMELİ, VALİ KONAĞI, ZAFER sk/ HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, BOSTAN, TEŞVİKİYE, VALİ KONAĞI sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2481346) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 27.05.2020 15:00 - 27.05.2020 21:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-OKLALI mah ŞAHİNLER sk/ SUBAŞI mah AKKAYA, AKMİNARE ÇIKMAZI, ATEŞ ÇIKMAZI, AVCI ÇIKMAZI, BAĞCI, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATMA SULTAN, GÖKÇEALİ, GÜMÜŞPINAR, HAKEMLER, HAVUZLAR, KAPLAN GİRAY, KOVANLIK, KRİSTAL ÇIKMAZI, KÖKLÜ ÇIKMAZI, KÖRFEZ, PİLOTLAR ÇIKMAZI, SELİM GİRAY, SOĞANLIK, SUBAŞI ÇIKMAZI, SİVRİKAYA, YAVER, YEDİ EVLER, YURDAGÜL, ÇAMAŞIRDERE, ÇELİK ÇIKMAZI, ÖZBİL ÇIKMAZI, ÖZDEMİR ÇIKMAZI, İPEK, İSTANBUL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2484497) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2484497)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 27.05.2020 02:00 - 27.05.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah DIRGAZ, FATİH SULTAN MEHMET, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KORUK ÇIKMAZI, KURTULUŞ, SAMYELİ, SELMA, ZAMAN, ÇAMOLUK sk/ FATİH mah BEYZA, CANGÜL, CANSEL ÇIKMAZI, CANSEVER, CANİK, CEREN, FATİH SULTAN MEHMET, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, PEKMEZ DERESİ, ÜRKMEZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2484492) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 27.05.2020 16:00 - 27.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1342., 1530., 1550., 1551., 1552., 1553., 1554., 1555., 1556., bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2484398) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2484398)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 27.05.2020 16:00 - 27.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce İNÖNÜ mah 401., 403., 410., 411., 412., 413., 414., 415., 416., 417., 419., 421., , MANDIRA, bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2483273) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2483273)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 27.05.2020 04:00 - 27.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah MERCEDES sk, 50. YIL, ŞEHİT ASTEĞMEN FURKAN IŞIK BULVARI, bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2483285) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2483285)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 27.05.2020 00:00 - 27.05.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah SÜLEYMAN DEMİREL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2483284) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 27.05.2020 18:00 - 27.05.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk// SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 215., KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2480791) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2480791)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 27.05.2020 12:00 - 27.05.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CANAN, MİS, SERA, YOLCU, ÇEŞMEBAŞI sk/ MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk// SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah AYAZAĞA CENDERE, KEMERBURGAZ, MİMAR SİNAN, ÇAKIRLAR sk/ HUZUR mah AYAZAĞA CENDERE, CENDERE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2481487) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2481487)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 27.05.2020 10:00 - 27.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk/ IŞIKLAR mah ADATEPE , BAHARİYE, CENAP , EGE , HAZAR , IŞIKLAR İSTANBUL , KASİDE , KUZEY , YEŞİL VADİ, ZEYTİNDALI sk/ İHSANİYE mah DERBENT , DEREBOYU , GÖKKUŞAĞI, KADIRGA , KIRÇİÇEK, MERMER , İHSANİYE İSTANBUL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2480818) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2480818)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 27.05.2020 17:00 - 27.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk/ MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, ERKAM, FIRIN, GÜLER, HASIR, KAKTÜS, KORU, KUMSU, MERSİN, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2482730) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 27.05.2020 02:00 - 27.05.2020 03:00 saatleri arasında, KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk/ ALİ KUŞÇU mah sk/ ATİKALİ mah sk/ AYVANSARAY mah sk/ BALAT mah sk/ CANKURTARAN mah sk/ CİBALİ mah sk/ DERVİŞ ALİ mah sk/ HASEKİ SULTAN mah sk/ HIRKA-İ ŞERİF mah sk/ KALENDERHANE mah sk/ KARAGÜMRÜK mah sk/ KATİP KASIM mah sk/ KOCA MUSTAFAPAŞA mah sk/ MOLLA HÜSREV mah sk/ MUHSİNE HATUN mah sk/ SARAÇ İSHAK mah sk/ YAVUZ SULTAN SELİM mah sk/ ZEYREK mah sk/ İSKENDERPAŞA mah sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2480824) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 27.05.2020 19:00 - 27.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1128., 1137., 1141., 1142., 1143., 1144., 1166., 1171., 1172., 1173., 1174., 1175., 1176., 1177., 1178., 1180., 1180/1., 1212., ERTUĞRUL GAZİ, MENDERES sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2479889) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2479889)İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 27.05.2020 15:00 - 27.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 1., 10., 11., 12., 13., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., CENGİZ TOPEL, SOKULLU MEHMETPAŞA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2482729) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 27.05.2020 15:00 - 27.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah KONYA sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 23 TEMMUZ, BÜYÜKDERE, DERGİLER, HABERLER, HİKAYE, KESKİN KALEM, MATBUAT, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2481542) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2481542)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 27.05.2020 15:00 - 27.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2482728) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 27.05.2020 15:00 - 27.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah KAFKAS, bölgesinde, Yatırım Çalışması (2481370) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2481370)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 27.05.2020 08:00 - 27.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah HALKALI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2481382) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2481382)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 27.05.2020 15:00 - 27.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 325.,sk/ bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2480715) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 27.05.2020 15:00 - 27.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah AKÇAY, AMBAR , ARZU ÇIKMAZI, AYCAN ÇIKMAZI, AĞAÇKAKAN, BALCI ÇIKMAZI, BAYRAKTAR, BESTEGÜL, BESTEKAR, BEZİRGAN, BULGUR, EĞİTİM, GÜLSÜM ÇIKMAZI, GÜMÜŞDERE, HATİP, KARLI ÇIKMAZI, KIVILCIM, KOMŞU ÇIKMAZI, KOSOVA, LEYLEK ÇIKMAZI, MARANGOZ, NEFER, OZANLAR, SANCAKTAR, SERGİ, TATLIPINAR, TAŞHAN, UZUNOLUK, UĞUR, YÖRÜK, ÖZEN, ÜMİT ÇIKMAZI, ŞENLİK, ŞUBAT sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2480876) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2480876)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 27.05.2020 15:00 - 27.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah ADAK, AKCAN, AKIN ÇIKMAZI, AKİDE, AKİK ÇIKMAZI, ALAÇAM, ALEV, ASUDE, BAHÇE, BERİVAN, BİLDİK, BİLGİ, CEREN ÇIKMAZI, CÖMERT, CÜMBÜŞ ÇIKMAZI, CİHANGİR ÇIKMAZI, DERE YOLU, DOLAMBAÇ ÇIKMAZI, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANŞAR, DUMLUPINAR, DURU ÇIKMAZI, DÖNEMEÇ ÇIKMAZI, DÖNÜŞÜM, ERİK, EVREN PAŞA, FERHAT, GÜLEY, GÜLÜM, MERT, MERİH, MEŞALE, MÜCEVHER, OLTA, ONAT, PAPAĞAN ÇIKMAZI, SARMALI ÇIKMAZI, SAYDAM ÇIKMAZI, SAYFİYE ÇIKMAZI, SAZ, SERVET ÇIKMAZI, SEÇKİN ÇIKMAZI, TUNA ÇIKMAZI, ÇALIKUŞU ÇIKMAZI, ÇAPRAZ, ÇAĞ ÇIKMAZI, ÇAĞLAR, ÇEKİRGE ÇIKMAZI, ÇOBAN YILDIZI, ÖNCÜ, ÖREN, ÖRNEK, ÖYKÜ ÇIKMAZI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2480865) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 27.05.2020 15:00 - 27.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah AKYAR, BADEMLİ, BALIK, BARDAKÇI ÇIKMAZI, CANBAZ, CUMHUR, DOĞRULUK, FIKRA ÇIKMAZI, GÖKYÜZÜ, HACI YAKUP, KADASTRO, KARŞIYAKA, LİMAN, MUDANYA, MİRAY ÇIKMAZI, PARLAK, VİLLA ÇIKMAZI, YARDIMCI, YESEVİ, ÇALILI, ÇINARLI, İSTASYON, ŞAMİL, ŞENGÜL, ŞENTÜRK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2481916) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 27.05.2020 15:00 - 27.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, HARMAN 1 sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2481509) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2481509)İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 27.05.2020 16:00 - 27.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, MERKEZ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2480809) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2480809)İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 27.05.2020 16:00 - 27.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, ATİYE, BOSTAN, BRONZ, TEŞVİKİYE sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2481351) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 27.05.2020 16:00 - 27.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2277., 2278., 2289., 2290., 2292., 2293., 2294., 2295., 2323., 2324., 2325., FATİH, MUHSİN YAZICIOĞLU, N, ORHAN GAZİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2479892) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2479892)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 27.05.2020 15:30 - 27.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah ALAADDİN TOPUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLLER, MİNE, YILDIZLAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2482699) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2482699)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 27.05.2020 16:30 - 27.05.2020 18:30 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2483., 2484., 2486., 2488., 2510., 2510/1., 2511., 2512., 2513., 2514., 2515., 2516., PEYAMİ SAFA, SELÇUKLU, U, Y, Z sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2482700) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2482700)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 27.05.2020 15:00 - 27.05.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah ALPARSLAN, BADEM, BAHAR, CEYLAN, FEZA, FIRAT, GAZEL, GELİNCİK, GÜLBAHÇE, KALE CAMİİ, KARANFİL, KASIMPATI, KEKLİK, MANOLYA, MENEKŞE, NERGİS, ÇAĞLA, ÇELEBİ, ŞEN sk/ ZÜBEYDE HANIM mah 1351. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2481942) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2481942)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 27.05.2020 18:30 - 27.05.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah LALEZAR, MANOLYALAR, TAŞ, ÇELİK, ÇİM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2482701) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2482701)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 27.05.2020 15:00 - 27.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2195., 2196., 2197., 2198., 2199., 2200., 2201., 2202., 2203., 2204., 2205., 2208., 2209., 2211., 2217., 2218., 2219., 2220., 2221., 2221/1., 2222., 2223., 2224., 2225., D, E, F sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2482532) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.