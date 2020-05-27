27 Mayıs Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
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27 Mayıs Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

27 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

27 Mayıs Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
27.05.2020 09:41 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:44

İstanbul'da İSKİ'nin programına göre Arefe günü olan 23 Mayıs Cumartesi günü planlı bir kesinti gözükmüyor. Bayram nedeniyle arıza dışında planlı kesintisi yaşanmaması muhtemel.

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Mfevzi Çakmak Mah

Açıklama : Şebeke Hattı Yenilemesi

Başlama Tarihi : 27.05.2020 08:57

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Mesihpaşa Mah,Molla Fenari Mah,Alemdar Mah,Beyazıt Mah

Açıklama : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 27.05.2020 05:42

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Eğitim Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 27.05.2020 09:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Çamlıtepe Mah[Derbent Mah]

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 27.05.2020 09:04

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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