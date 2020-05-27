27 Mayıs Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
27 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!
İstanbul'da İSKİ'nin programına göre Arefe günü olan 23 Mayıs Cumartesi günü planlı bir kesinti gözükmüyor. Bayram nedeniyle arıza dışında planlı kesintisi yaşanmaması muhtemel.
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Mfevzi Çakmak Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 27.05.2020 08:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Mesihpaşa Mah,Molla Fenari Mah,Alemdar Mah,Beyazıt Mah
Açıklama : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.05.2020 05:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Eğitim Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.05.2020 09:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Çamlıtepe Mah[Derbent Mah]
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.05.2020 09:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.