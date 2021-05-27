27 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
27 Mayıs 2021 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
02:00 Altay - Altınordu
03:45 Hedef Süper Lig
06:15 Avrupa Şampiyonası Finaller
06:20 Avrupa Şampiyonası Klasikler
06:25 İngiltere Premier Lig Özetler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Bundesliga
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:25 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller
13:00 Spor Bülteni
13:45 Avrupa Şampiyonası Klasikler
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
18:00 Milli Maç Özel
19:55 Türkiye - Azerbaycan
22:00 Milli Maç Özel
23:30 Aktüel Futbol
Kaynak: InterSinema.com