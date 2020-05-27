27 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
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27 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı

27 Mayıs 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

27 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
27.05.2020 06:42 | Son Güncelleme: 27.05.2020 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Uefa Euro 2020 Eleme Futbol Karş. Türkiye - Moldova

00:40 İngiltere Premier Lig Goller

00:55 Spor Kitaplığı

01:00 Leicester City - Liverpool

01:40 Süper Lig Goller

01:50 TFF 1. Lig Goller

02:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Werder Bremen - Borussia M

02:40 Süper Lig Goller

02:50 TFF 1. Lig Goller

03:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye

03:40 Almanya'dan Futbol

04:20 Spor Kitaplığı

04:25 Takvim Yaprakları

04:30 Unutulmaz Maçlar

04:40 Siyah Beyaz Anılar

04:55 Efsanelerin İzinde

05:00 Unutulmaz Maçlar

06:10 Süper Lig Özetler

06:40 Siyah Beyaz Anılar

06:40 Almanya Bundesliga Özetler

06:55 Efsanelerin İzinde

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Almanya - Şili

07:00 2017 Konfederasyon Kupası Futbol Karş. Almanya - Kamerun

08:40 Bir Oyundan Fazlası

09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:10 Hava Durumu

09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:30 TFF 1. Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:25 Hava Durumu

10:30 Leicester City - Liverpool

10:30 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Werder Bremen - Borussia M

12:10 Spor Kitaplığı

12:10 Efsanelerin İzinde

12:15 2017 Konfederasyon Kupası Futbol Karş. Almanya - Kamerun

12:15 2017 Konfederasyon Kupası Futbol Karş. Almanya – Meksika

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Bülteni

14:55 Kamu Spotu Evde Spor

15:25 Süper Lig Özetler

16:00 Unutulmaz Maçlar

16:00 Juventus - Roma

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu Evde Spor

18:00 Spor Ana Haber

18:40 Süper Lig Goller

18:50 TFF 1. Lig Goller

19:00 Unutulmaz Maçlar

20:45 Almanya'dan Futbol

21:25 Werder Bremen - Mönchengladbach

21:25 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Hoffenheim – Köln

23:20 Almanya'dan Futbol

Kaynak: InterSinema.com

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