27 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı 27 Mayıs 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Uefa Euro 2020 Eleme Futbol Karş. Türkiye - Moldova 00:40 İngiltere Premier Lig Goller 00:55 Spor Kitaplığı 01:00 Leicester City - Liverpool 01:40 Süper Lig Goller 01:50 TFF 1. Lig Goller 02:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Werder Bremen - Borussia M 02:40 Süper Lig Goller 02:50 TFF 1. Lig Goller 03:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye 03:40 Almanya'dan Futbol 04:20 Spor Kitaplığı 04:25 Takvim Yaprakları 04:30 Unutulmaz Maçlar 04:40 Siyah Beyaz Anılar 04:55 Efsanelerin İzinde 05:00 Unutulmaz Maçlar 06:10 Süper Lig Özetler 06:40 Siyah Beyaz Anılar 06:40 Almanya Bundesliga Özetler 06:55 Efsanelerin İzinde 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Almanya - Şili 07:00 2017 Konfederasyon Kupası Futbol Karş. Almanya - Kamerun 08:40 Bir Oyundan Fazlası 09:05 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:10 Hava Durumu 09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:30 TFF 1. Lig Özetler 10:00 Spor Bülteni 10:25 Hava Durumu 10:30 Leicester City - Liverpool 10:30 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Werder Bremen - Borussia M 12:10 Spor Kitaplığı 12:10 Efsanelerin İzinde 12:15 2017 Konfederasyon Kupası Futbol Karş. Almanya - Kamerun 12:15 2017 Konfederasyon Kupası Futbol Karş. Almanya – Meksika 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 TBMM-TV 14:00 Spor Bülteni 14:55 Kamu Spotu Evde Spor 15:25 Süper Lig Özetler 16:00 Unutulmaz Maçlar 16:00 Juventus - Roma 17:40 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Kamu Spotu Evde Spor 18:00 Spor Ana Haber 18:40 Süper Lig Goller 18:50 TFF 1. Lig Goller 19:00 Unutulmaz Maçlar 20:45 Almanya'dan Futbol 21:25 Werder Bremen - Mönchengladbach 21:25 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Hoffenheim – Köln 23:20 Almanya'dan Futbol Kaynak: InterSinema.com