27 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
27 Mayıs 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Uefa Euro 2020 Eleme Futbol Karş. Türkiye - Moldova
00:40 İngiltere Premier Lig Goller
00:55 Spor Kitaplığı
01:00 Leicester City - Liverpool
01:40 Süper Lig Goller
01:50 TFF 1. Lig Goller
02:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Werder Bremen - Borussia M
02:40 Süper Lig Goller
02:50 TFF 1. Lig Goller
03:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye
03:40 Almanya'dan Futbol
04:20 Spor Kitaplığı
04:25 Takvim Yaprakları
04:30 Unutulmaz Maçlar
04:40 Siyah Beyaz Anılar
04:55 Efsanelerin İzinde
05:00 Unutulmaz Maçlar
06:10 Süper Lig Özetler
06:40 Siyah Beyaz Anılar
06:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:55 Efsanelerin İzinde
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Almanya - Şili
07:00 2017 Konfederasyon Kupası Futbol Karş. Almanya - Kamerun
08:40 Bir Oyundan Fazlası
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:10 Hava Durumu
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 TFF 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Leicester City - Liverpool
10:30 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Werder Bremen - Borussia M
12:10 Spor Kitaplığı
12:10 Efsanelerin İzinde
12:15 2017 Konfederasyon Kupası Futbol Karş. Almanya - Kamerun
12:15 2017 Konfederasyon Kupası Futbol Karş. Almanya – Meksika
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu Evde Spor
15:25 Süper Lig Özetler
16:00 Unutulmaz Maçlar
16:00 Juventus - Roma
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:40 Süper Lig Goller
18:50 TFF 1. Lig Goller
19:00 Unutulmaz Maçlar
20:45 Almanya'dan Futbol
21:25 Werder Bremen - Mönchengladbach
21:25 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Hoffenheim – Köln
23:20 Almanya'dan Futbol
Kaynak: InterSinema.com