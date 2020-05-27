27 Mayıs 2020 Fox Yayın Akışı 27 Mayıs 2020 Çarşamba günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 00:00 Organik Aşk 00:30 Kayseri Aslanı 02:00 Maskeli Beşler: Irak 02:00 Maskeli Beşler: İntikam Peşinde 03:30 Temizlik Benim İşim 05:15 Hayat Sevince Güzel 07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün 13:00 İnadına Aşk 13:00 25 Litre 14:15 Temizlik Benim İşim 16:15 Zuhal Topal’la Sofrada 19:00 FOX Ana Haber 19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber 20:00 Kayseri Aslanı 20:30 Tatlı Bela 22:00 Maskeli Beşler: Irak 22:45 Hadi İnşallah Kaynak: InterSinema.com