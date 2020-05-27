27 Mayıs 2020 Çarşamba 31137 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
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27 Mayıs 2020 Çarşamba 31137 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 27 Mayıs günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde, Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 27 Mayıs 2020 ve 31137 sayılı Resmi Gazete...

27 Mayıs 2020 Çarşamba 31137 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
27.05.2020 08:31 | Son Güncelleme: 27.05.2020 08:34

27 Mayıs tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 184 sayfadan oluşan 27 Mayıs 2020 Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31137 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2570)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2571)

–– Katılım Öncesi Yardım Aracı-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni Çerçevesinde 2013 Yılı Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Tarafından Temsil Edilen Avrupa Birliği Arasında Finansman Anlaşmasında Yer Alan Operasyonel Uygulama ve Ödemelere Dair Sona Erme Tarihlerinin Uzatılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2575)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– İşlenmiş Su Ürünlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2572)

–– Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?2573)

–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların İkinci Derece Kara/Deniz Askeri Yasak Bölge İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?2574)

YÖNETMELİKLER

–– İbn Haldun Üniversitesi İhale Yönetmeliği

–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Biyomedikal Teknolojiler Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Kalite ve Akreditasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Kariyer ve Yetenek Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Nörobilim ve Bilişsel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Veri Analitiği ve Mekânsal Veri Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)

–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 312)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

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