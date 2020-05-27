27 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı
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27 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı

27 Mayıs 2020 Çarşamba günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

27 Mayıs 2020 Atv Yayın Akışı
27.05.2020 06:42 | Son Güncelleme: 27.05.2020 06:45

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:25 Son Durak

01:00 Ölümlü Dünya

01:25 Kardeşim Benim 2

03:45 Bir Zamanlar Çukurova

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Oscar Çöllerde

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

10:30 Emoji Filmi

12:20 Oscar Çöllerde

13:00 Gün Ortası

14:00 Centilmen

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Evde Bayram Konserleri: Mazhar Alanson

20:00 Kuruluş Osman

21:00 Karlar Ülkesi

23:00 Ölümlü Dünya

Kaynak: InterSinema.com

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