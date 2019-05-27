27 Mayıs 1960 darbesi

Malatya'da 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 59. yılı dolayısıyla AK Parti İl Teşkilatı tarafından basın açıklaması yapıldı.

İl Başkanlığı önünde basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kahraman Kavuk, üzerinden yarım asır geçmesine rağmen 27 Mayıs askeri darbesinin benzeri senaryonun 15 Temmuz hain darbe girişimiyle tekrar edildiğini belirtti.

15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin sokağa indiğini kaydeden Kavuk, şöyle konuştu:

"Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, AK Parti ile demokrasi düşmanı şer odaklarına milli iradenin gücüyle en sert cevabı vermiştir. Demokrasimizin ve özgürlüklerimizin daim olması adına başta Adnan Menderes ile Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi unutmadık. 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz'un bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA