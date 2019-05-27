27 Mayıs 1960 darbesi

Elazığ, Batman ve Bingöl'de AK Parti il teşkilatları tarafından yapılan basın açıklamalarıyla 27 Mayıs 1960 askeri darbesi protesto edildi.

Batman

AK Parti Batman İl Başkanlığında bir araya gelen partililer adına açıklama yapan İnsan Hakları Birim Başkan Yardımcısı Hüseyin Altun, 1960 darbesinin demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğunu belirtti.

Milletin iradesini hiçe sayan cuntacı zihniyetin, demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutukladığını ve Yassıada'da hukuk dışı yargılamaların ardından darağacına gönderdiğini dile getiren Altun, şunları kaydetti:

"Üzerinden yarım asrı aşkın süre geçmesine rağmen 27 Mayıs'ın benzer senaryosu 15 Temmuz hain darbe girişiminde tekrar karşımıza çıkarılsa da milletimiz vakur duruşuyla bu kez buna izin vermemiştir. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, AK Parti ile birlikte demokrasi düşmanı şer odaklarına milli iradenin gücüyle en sert cevabı vermiştir."

Basın açıklamasına, AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür de katıldı.

Kaynak: AA