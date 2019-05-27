27 Mayıs 1960 darbesi

SAMSUN (AA) - Samsun, Çorum ve Kastamonu'da 27 Mayıs 1960 askeri darbesi protesto edildi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, Türk milletini tepeden dizayn etmeye çalışan toplum mühendisliğinin temellerinin Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe özelliğini taşıyan 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesiyle atıldığını söyledi.

Seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle Türkiye'nin demokrasi tarihinde 27 Mayıs'ın silinmez bir leke oluşturduğunu belirten Aksu, "İlerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını da açmıştır. Dönemin tek partili CHP yönetimine karşı rekor bir oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa zamanda gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlatmıştır." dedi.

Aksu, 27 Mayıs 1960 darbesinin benzer senaryosunun 15 Temmuz'da yapılmak istendiğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin darbeye karşı koyduğunu dile getirdi.

Çorum

AK Parti Çorum İl Başkanlığı öncülüğünde 15 Temmuz Hürriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, 27 Mayıs 1960 askeri darbesini kınadı.

"27 Mayıs demokrasinin infazı", "Milli irade tek parti rejimini ortadan kaldırdı", "Millet için verilen ömür" yazılı dövizler açan partililer, darbenin ardından idam edilen dönemin Başbakanı Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle andı.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, yaptığı açıklamada, 27 Mayıs'ın, Cumhuriyet tarihinin ilk darbesi özelliği taşıdığını söyledi.

"Menderes'in halkla kurduğu sıkı bağdan rahatsız olanlar yalan ve iftiralarla algı oluşturarak darbeye zemin hazırlamıştır." diyen Ahlatçı, benzer senaryonun 15 Temmuz'da da uygulanmaya çalışıldığını hatırlattı.

Kastamonu

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, Nasrullah Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, Türk milletini tepeden dizayn etmeye çalışan toplum mühendisliğinin temellerinin 27 Mayıs'ta atıldığını söyledi.

Seçilmiş bir başbakanın idam edilmesinin demokrasi tarihinde silinmez bir leke olduğunu belirten Ünlü, 15 Temmuz'da benzer senaryoların tekrar gündeme geldiğini kaydetti.

Ünlü, "2016 yılında gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sokağa çıkan milletimizin önemli bir kısmında bu hadise zuhur etmiş ve necip milletimiz bir daha darbelere geçit vermemek için meydanlara dökülmüştür." diye konuştu.

Kaynak: AA