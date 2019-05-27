27 Mayıs 1960 darbesi

Sivas, Niğde, Kayseri, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'de, 27 Mayıs 1960 askeri darbesi yapılan basın açıklamalarıyla protesto edildi.

AK Parti Sivas İnsan Hakları Başkanı Gülseren Rüveyda Uçar, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan AK Partililer adına basın açıklaması metnini okudu.

Uçar, Türk milletini tepeden dizayn etmeye çalışan toplum mühendisliğinin temellerinin, Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olma özelliğini taşıyan 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesiyle atıldığını söyledi.

Vesayet ve statükonun hüküm sürdüğü bir anlayışla gerçekleştirilen 27 Mayıs darbesinin milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğunu vurgulayan Uçar, "Seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihimizde silinmez bir leke oluşturan 27 Mayıs darbesi, ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını da açmıştır." dedi.

Programa Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ve partililer katıldı.

Niğde

AK Parti Niğde Siyasi Hukuki İşleri Başkanı Özgür Hakan Bilgili, Ömer Halisdemir Meydanı'nda yaptığı açıklamada, üzerinden yarım asrı aşkın süre geçmesine rağmen 27 Mayıs darbesi benzeri bir senaryonun 15 Temmuz'da tekrarlanmak istendiğini belirtti.

Bilgili, "2016 yılında gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sokağa çıkan milletimizin önemli bir kısmında bu hadise zuhur etmiş ve necip milletimiz bir daha darbelere geçit vermemek için meydanlara dökülmüştür. O zor gecede genç bir annenin 'Babam Menderes için ağladı, ben Turgut Özal için ağladım, çocuklarımın Recep Tayyip Erdoğan için ağlamasına izin vermeyeceğim' demesi bu toplumsal tecrübenin açık bir örneğidir." diye konuştu.

Kayseri

Kayseri'de de darbeciler tarafından 59 yıl önce idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes, çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan için anma etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına katılanlar ellerinde "Halkın adamı Menderes", "Bu dava millet davası", "Son sözü millet söyler", "Demokrasi şehitlerimizi unutmadık" yazılı pankartlar taşıdı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, yaptığı basın açıklamasında, 27 Mayıs darbesinin, Türkiye tarihinde ilk darbe olma özelliği taşıdığını söyledi.

Darbenin Türkiye'de toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik olarak tamir edilmez tahribatlara yol açtığını belirten Çopuroğlu, "27 Mayıs darbesi milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak, demokrasiye ve insanlığa olan büyük bir ihanetin adıdır." ifadelerini kullandı.

Çopuroğlu, 27 Mayıs darbesinde yaşananların hiçbir zaman unutulmayacağını kaydetti.

Yozgat

AK Parti Yozgat İl Başkanlığında basın açıklaması yapan İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Merve Nur Sayar, 27 Mayıs darbesinde milletin iradesini hiçe sayan cuntacı zihniyetin, demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutukladığını hatırlattı.

Sayar, "Demokrasimizin ve özgürlüklerimizin daim olması adına başta Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi ve onları şehit eden demokrasi düşmanlarını unutmadık, unutmayacağız." dedi.

Kırıkkale

AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı önünde düzenlenen basın açıklamasına, İl Başkanı Nuh Dağdelen ve partililer katıldı.

Dağdelen, burada yaptığı açıklamada, dönemin tek partili CHP yönetimine karşı rekor bir oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının kısa zamanda gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlattıklarını söyledi.

Milli ve manevi değerleri Anadolu topraklarından silmeye çalışan CHP'nin antidemokratik uygulamalarını izale eden merhum Menderes'in özellikle din ve vicdan özgürlüğü adına attığı adımlarla milletin gönlünde taht kurduğunu belirten Dağdelen, "Menderes, tek parti rejiminin en büyük ayıplarından olan Türkçe ezanı özüne döndürerek Anadolu'nun dağında, taşında, havasında, suyunda ezanın tekrar yankılanmasını sağlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kırşehir

AK Parti Kırşehir İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Mustafa Akgül, parti binasında yaptığı açıklamada, 27 Mayıs darbesinin seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihinde silinmez bir leke oluşturduğunu kaydetti.

Demokrasi ve özgürlüklerin daim olması adına başta Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitleri ve onları şehit eden demokrasi düşmanlarını unutmayacaklarını vurgulayan Akgül, "27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyor ve darbe dönemlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA